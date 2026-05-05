Velika tragedija: U prometnoj nesreći poginuo otac petero djece. Radio u Njemačkoj, živio u općini Đulovac

Neopisiva tuga zavladala je općinom Đulovac nakon što je u ponedjeljak kasno navečer stigla najstrašnija moguća vijest. Naime, u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Vukovije, život je u 45. godini izgubio Antun Gegić, mještanin Velikih Bastaja čiji je odlazak šokirao njegovu obitelj, prijatelje i susjede.

Nesreća se dogodila oko 22:20 sati. Kako su izvijestili iz policije, ne navodeći identitet poginulog, 45-godišnjak je upravljao svojom Škodom u smjeru Daruvara. Dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovijama, u kobnom desnom zavoju, vozilo je prešlo na suprotnu stranu kolnika, sletjelo u putni jarak i udarilo u betonski most, piše Moj portal.

Iako je Hitna pomoć stigla brzo, Antunu, koji je u vozilu bio sam, nažalost nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu događaja, ostavljajući iza sebe planove, snove i obitelj koja mu je bila centar svijeta.

Antun je bio otac petero djece, čovjek koji je svaki atom svoje snage ulagao u to da im osigura sretniju budućnost. Upravo zato, put ga je odveo na rad u Njemačku.

Dok je on radio u tuđini, supruga je s djecom živjela u Velikim Bastajima, s nestrpljenjem iščekujući svaki njegov povratak.

Mještani u šoku

"Bio dobar čovjek", rečenica je koja se danas najčešće čuje u đulovačkom kraju, javlja Moj portal.

- Bio je čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na kojeg se moglo osloniti i „ljudina“ koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala - kažu nam ljudi koji su ga poznavali.

Općina Đulovac izgubila je vrijednog mještanina, a petero djece svog najvećeg uzora.