Što se to događa u kaštelanskoj oporbi? Vijećnica Meri Bedalov Smoje (koalicija SDP i HOĆEMO) stavila mandat u mirovanje

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća u Kaštelima, predsjednik Mandatne komisije Mili Novak izvijestio je vijeće o mirovanju mandata vijećnice Meri Bedalov Smoje. Ona je uputila pisani zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje, kako navodi iz osobnih razloga, a komisija je utvrdila kako postoje svi zakonski uvjeti te njen mandat miruje od 3. travnja 2026. godine. Podsjetimo, vijećnica Bedalov Smoje izašla je iz MOST-a u rujnu 2024. godine te nastavila mandat kao nezavisna vijećnica. Netom prije lokalnih izbora ulazi u koaliciju SDP-a i stranke HOĆEMO. Svoj odlazak iz MOST-a objasnila je mimoilaženjem u mišljenju.

Što se to događa u kaštelanskoj oporbi?

Stavljanje mandata u mirovanje vijećnice Bedalov Smoje dolazi u vrijeme kad dosadašnja predsjednica kaštelanskog SDP-a odlazi s čela stranke te ju zamjenjuju mlade snage. Ivana Perišin bila je na čelu organizacije kad se sklapala koalicija s HOĆEMO, a ona bila u utrci za gradonačelnicu Kaštela. Vodstvo stranke preuzela je mlada Viktorija Butir Knežević, a potpredsjednik je Edi Zahić.

Na današnjoj sjednici nisu nazočili ni Ivana Perišin ni vijećnik Mario Banovac te se tako nisu ni očitovali o razlozima stavljanja mandata u mirovanje. Možda današnja događanja ni ne bi bila toliko zanimljiva da ne dolaze u vrijeme velikog preustroja splitskog SDP-a.