Filmšnite u Kinoteci Zlatna vrata donose vrhunske europske filmske adaptacije

U Kinoteci Zlatna vrata u srijedu u 19:30 počinje manifestacija „Filmšnite“ koja se odvija u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom, Goethe-Institutom Kroatien i Veleposlanstvom Švicarske Konfederacije u Hrvatskoj.

Od 6. do 9. svibnja gledat ćemo neke od najcjenjenijih suvremenih filmova iz Austrije, Njemačke i Švicarske.

Tri adaptacije velikih književnih djela - "Stiller" Maxa Frischa, "Nestrpljivo srce" Stefana Zweiga i "Kad je Hitler ukrao ružičastog zeca" Judith Kerr, te prošlogodišnjeg austrijskog kandidata za Oscara - čudesna "Vražja kupka".

Ulaz na otvaranje 6. 5. je slobodan, no moraju se preuzeti karte na kasi, dok je za ostale projekcije cijena karte 5 eura, za članove Kinoteke besplatno.

Raspored projekcija:

6.5. srijeda

19:30 Vražja kupka (Des Teufels Bad), Veronika Franz, Severin Fiala, 2024., Austrija / Njemačka, 121'

8.5. petak

17:45 Nestrpljivo srce (Ungeduld des Herzens), Lauro Cress, 2025. Njemačka, 104'

20:00 Stiller, Stefan Haupt, Švicarska, Njemačka, 2025., 109'

9.5.subota

17:30 Kada je Hitler ukrao ružičastog zeca (Als Hitler das rosa Kaninchen stahl), Caroline Link, 2019, Njemačka/Švicarska/Italija, 119' – film za djecu i mlade