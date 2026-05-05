Otkriven uzrok smrti zvijezde poznate serije: Imao je samo 54 godine

Ured mrtvozornika okruga Putnam objavio je da je glumac Nicholas Brendon preminuo prirodnom smrću, piše People. Prema izvješću mrtvozornika Todda Zeinera, uzrok smrti bila je aterosklerotska i hipertenzivna kardiovaskularna bolest.

Kao pridonoseći faktori navedeni su akutna upala pluća i ranije preboljeni infarkt miokarda. U izvješću se dodaje da je neposredni mehanizam smrti bilo 90-postotno začepljenje desne koronarne arterije.

Zeiner je naveo da policija na mjestu događaja nije pronašla znakove nasilne smrti. 'Nije bilo očitih znakova kaznenog djela, a ništa nije izgledalo pomaknuto ili narušeno', stoji u izvješću, prenosi tportal.

Prijateljica je pozvala hitnu pomoć

Prema izvješću, u Brendonovom domu bila je njegova dugogodišnja prijateljica Theresa Fortier, koja je nazvala hitnu pomoć. Rekla je da je glumac imao uporan kašalj i da se sam liječio lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta.

'Žalio se na bol u prsima. Preporučila mu je odlazak u bolnicu, ali je odbio', napisao je Zeiner. Dodao je da je Brendon bio dugogodišnji pušač te da je zbog nedavne operacije leđa bio nesklon odlasku u bolnicu. Fortier je također rekla da je Brendon prije nekoliko godina imao srčani udar, ali je tada odbio daljnje liječenje.

Nakon pregleda mjesta događaja, tijelo je prevezeno na obdukciju. Nalazi su pokazali da je glumac imao izrazito povećano srce, teško suženje desne koronarne arterije te umjereno suženje lijeve prednje silazne i lijeve cirkumfleksne arterije. Utvrđeni su i akutna upala pluća te upala tankog crijeva. Mrtvozornik je naveo da je upala tankog crijeva najvjerojatnije bila posljedica ishemijskih promjena povezanih s kardiogenim šokom.

Američka udruga za srce aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest opisuje kao nakupljanje plaka u stijenkama arterija, a riječ je o jednom od vodećih uzroka smrti u svijetu. U videima koje je Brendon snimio na stražnjoj terasi svog doma prije smrti, mrtvozornik je primijetio da je glumac snažno kašljao i imao promukao glas. Ti su snimci, prema Zeineru, pružili dodatnu sliku njegova narušenog zdravstvenog stanja.

Obitelj se oprostila dirljivom porukom

Vijest o Brendonovoj smrti objavljena je 20. ožujka na njegovu službenom Instagram profilu. Imao je samo 54 godine.

'S velikom tugom javljamo da je preminuo naš brat i sin Nicholas Brendon. Preminuo je u snu prirodnom smrću', poručila je njegova obitelj.

Dodali su da su ga mnogi pamtili po ulogama koje je odigrao, ali da je posljednjih godina pronašao novu strast u slikanju i umjetnosti.

'Oni koji su ga doista poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga tko je bio. Iako nije tajna da se Nicholas u prošlosti borio s problemima, uzimao je lijekove i bio na terapiji kako bi upravljao svojom dijagnozom te je u trenutku smrti bio optimističan u pogledu budućnosti. Naša obitelj moli za privatnost dok tugujemo za njim i slavimo život čovjeka koji je živio intenzivno, s maštom i srcem. Hvala svima koji su pokazali ljubav i podršku', stajalo je u obiteljskoj izjavi. Inače, Brendon se proslavio ulogom Xandera Harrisa u kultnoj seriji 'Buffy, ubojica vampira', u kojoj je glumio uz Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charismu Carpenter i Davida Boreanaza.

Serija se prikazivala od 1997. do 2003. godine i stekla kultni status. Brendon se pojavljivao i u filmovima 'Unholy' i 'Coherence', a glumio je i u seriji 'Kitchen Confidential'.

Godinama prije smrti imao je zdravstvenih problema. U kolovozu 2022. bio je hospitaliziran nakon srčanog incidenta, odnosno tahikardije i aritmije. Godinu ranije njegov je predstavnik izjavio da se glumac suočavao s dubokim zdravstvenim problemima i jakom boli u razdoblju kada je bio optužen za kazneno djelo povezano s prijevarom pri dobivanju lijekova na recept.

U mjesecima prije smrti bio je uključen i u pravne sporove, među kojima je bila tužba iz prosinca 2025. zbog više od 120.000 dolara, povezana s navodno nedovršenim radovima na obnovi njegova doma.