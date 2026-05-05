WhatsApp potpuno mijenja svoj izgled, evo što će biti drukčije

Ovaj dizajn se već postupno uvodi kod dijela korisnika, ali implementacija još nije dovršena. Trenutno su neke sekcije aplikacije, poput liste chatova i određenih izbornika, već prilagođene Liquid Glass stilu, dok druge, posebno sam zaslon razgovora, još uvijek koriste stariji izgled. To dovodi do neujednačenog korisničkog iskustva.

U narednim ažuriranjima WhatsApp planira redizajn ključnih dijelova chat sučelja. Jedna od glavnih promjena odnosi se na chat bar (polje za unos poruke), koji će ostati pri dnu zaslona, ali će dobiti “floating” izgled. To znači da će djelovati kao lebdeći element s prozirnom, staklastom pozadinom koja reflektira sadržaj ispod sebe. I gumb za skok na najnoviju poruku bit će uklopljen u isti dizajnerski stil, prenosi N1.

Osim toga, planiran je i redizajn navigacijske trake unutar razgovora. Ona bi trebala postati transparentna, uz blagi “fade” efekt, tako da će poruke i pozadina ostati djelomično vidljivi ispod nje. Time će cijeli chat zaslon biti vizualno usklađen s ostatkom aplikacije.

Međutim, potpuna implementacija još ovisi o dodatnim doradama i testiranjima. WhatsApp trenutačno prati performanse kako bi osigurao da novi dizajn ne utječe negativno na brzinu i stabilnost aplikacije. Također se testiraju dodatni elementi, poput reproduktora glasovnih poruka koji će biti prilagođen Liquid Glass stilu.

Zbog toga Liquid Glass još nije dostupan svim korisnicima. Funkcija se postupno širi kroz beta verzije i App Store ažuriranja, ali kompanija očito želi dovršiti sve ključne dijelove sučelja prije nego što omogući globalni rollout.