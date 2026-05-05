Župan Blaženko Boban nazočio otvorenju izložbe o mons. dr. Josipu Mariji Careviću

Danas je u Split svečano otvorena izložba povijesnih dokumenata o mons. dr. Josipu Mariji Careviću, istaknutoj crkvenoj i društvenoj osobi hrvatske povijesti. Izložba donosi 47 panela s arhivskim dokumentima, fotografijama i zapisima koji prikazuju njegov životni put – od mladosti i svećeničke službe u Splitu do biskupske službe u Dubrovniku te tragičnog završetka života. Poseban naglasak stavljen je na njegovu snažnu povezanost sa Splitom, gdje je proveo najveći dio života i stekao naziv „svećenik radnik“.

Župan Blaženko Boban istaknuo je važnost ovakvih projekata za razumijevanje povijesti i jačanje identiteta:

„Danas svjedočimo predstavljanju vrijednog rada koji rasvjetljava dijelove naše povijesti koji su dugo ostajali u sjeni. Ovakva istraživanja imaju posebnu vrijednost jer bez njih ne možemo u potpunosti razumjeti vlastitu prošlost. Zahvaljujući autorima, podignut je zastor nad jednim dijelom povijesti i omogućeno nam je sagledati širu sliku vremena i okolnosti u kojima su pojedinci djelovali.“

Koautor izložbe don Josip Krpić naglasio je važnost očuvanja istine i sjećanja:

„Život mons. Carevića snažno nas podsjeća na važnost istine, hrabrosti i moralnosti. Njegova sudbina, osobito u kontekstu Drugog svjetskog rata i poraća, svjedoči o vremenu velikih stradanja. Unatoč opasnostima, nije napustio svoj narod, nego je ostao uz njega, dijeleći svakodnevicu i teškoće.“

Koautor Mario Talajić istaknuo je kako izložba donosi dublje razumijevanje njegova života i djelovanja:

„Ova izložba ne donosi samo pregled dokumenata, nego otvara prostor za razumijevanje osobnosti i vremena u kojem je Carević živio. Bio je ‘svećenik radnik’, neumoran u odgoju, obrazovanju i karitativnom radu, uvijek blizak ljudima i njihovim potrebama.“

Izložba je realizirana uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, a ostaje otvorena do 30. lipnja 2026. godine u predvorju Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31.