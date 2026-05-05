Plenković ugostio Johna Malkovicha: "Ponosno njeguje hrvatske korijene"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je u Banskim dvorima ugostio proslavljenog američkog glumca Johna Malkovicha, istaknuvši pritom zadovoljstvo što slavni umjetnik njeguje svoje hrvatsko podrijetlo.

Susretu su prisustvovali i ministar turizma Tonči Glavina te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, a razgovaralo se o nizu tema, uključujući kulturu, turizam, sport i poslovanje.

“Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene”, naglasio je Plenković.

Malkovich slovi za jednog od najuglednijih američkih glumaca, s više od 70 filmskih uloga. Publika ga pamti po naslovima poput “Polja smrti”, “Carstvo sunca”, “Opasne veze”, “Na vatrenoj liniji” i “Biti John Malkovich”, a značajan trag ostavio je i na kazališnim pozornicama. Tijekom karijere dvaput je bio nominiran za Oscara te tri puta za Zlatni globus.

Njegovi prabaka i pradjed iselili su u Sjedinjene Američke Države iz Ozlja, grada u Karlovačkoj županiji. Glumac je Hrvatsku posjećivao u više navrata, kako privatno, tako i u sklopu kazališnih gostovanja.