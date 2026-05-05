Made in Majdan: Kroz radionice na Jadru otkrijte slojevitu povijest i kreativnu baštinu prostora

U sklopu 31. Edukativne muzejske akcije, program Made in Majdan održava se na Izletištu Jadro, u naselju Majdan; prostoru iznimno bogate i slojevite prošlosti u kojem se isprepliću antički, srednjovjekovni i industrijski tragovi.

Rijeka Jadro kroz povijest je privlačila ljude koji su uz nju živjeli, radili i stvarali svoje korijene. Upravo taj jedinstveni odnos prirode i čovjeka bit će u središtu ovog programa. Kroz edukativne likovne radionice za djecu i odrasle, sudionici će istraživati kako se različiti povijesni slojevi susreću te na koji način oblikuju identitet prostora i zajednice danas.

Program uključuje rad s prirodnim i umjetnim materijalima, inspiriranima krajolikom Majdana i rijeke Jadro, potičući kreativno izražavanje i dublje razumijevanje baštine.

Termini održavanja:

8. svibnja u 19:00 sati – program za odrasle

9. svibnja u 11:00 sati – program za djecu

Lokacija: Izletište Jadro

Sudjelovanje u programu je besplatno, uz obveznu prethodnu prijavu putem e-maila: izletiste.jadro@solin.hr

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u istraživanju, stvaranju i otkrivanju priča koje oblikuju Majdan.