Mlade snage na čelu SDP-a Kaštela: Viktorija Butir Knežević nova je predsjednica stranke

SDP Kaštela dobio je novo vodstvo. Na čelu stranke je Viktorija Butir Knežević.

-Kaštela su dobila novo vodstvo SDP-a, a na njegovo čelo dolazi mlada snaga – Viktorija Butir Knežević, studentica političkih znanosti, izvrsna učenica i aktivna sudionica političkog života, koja već sada pokazuje kako izgleda odgovorna, uključiva i suvremena politika, kazala je Ivana Perišin, bivša predsjednica.

Riječ je o osobi koja nije tek formalno preuzela funkciju, već iza nje stoji konkretan rad na terenu. Tijekom proteklog razdoblja bila je ključan dio tima kandidatkinje za gradonačelnicu Ivane Perišin, sudjelujući u kreiranju kampanje, oblikovanju politika za mlade te moderiranju programskih aktivnosti. Upravo ju Ivana Perišin snažno podržava i ističe kao važan dio tima koji razumije potrebe novih generacija i donosi svježu perspektivu u lokalnu politiku.

Njezin angažman bio je snažna podrška, kako u kampanji, tako i kroz kontinuirani rad dosadašnje predsjednice, koja je s ponosom predstavlja kao svoju nasljednicu.

Novo vodstvo SDP-a Kaštela jasno poručuje: vrijeme je da mladi ne budu samo tema politike – nego njezini kreatori.

Pod geslom - Kad mladi kreiraju politiku , u fokus stavljaju konkretne mjere koje proizlaze iz stvarnih potreba mladih ljudi, djece i obitelji u Kaštelima. Program koji potpisuju mladi okupljeni oko Ivane Perišin donosi jasnu viziju razvoja grada.

Novo vodstvo SDP-a Kaštela donosi energiju, znanje i jasnu viziju: grad koji raste zajedno s djecom i mladima, grad koji ih sluša i uključuje.

Tom prilikom nova predsjednica Viktorija Butir Knežević poručila je:

-Mladi ne smiju biti samo promatrači političkih procesa, nego aktivni sudionici u kreiranju politika koje oblikuju naš svakodnevni život. Želim da SDP Kaštela bude prostor novih ideja, otvorenosti i konkretnih rješenja za djecu, mlade i obitelji, jer Kaštela imaju potencijal postati grad u kojem mladi ostaju, rade i grade svoju budućnost.