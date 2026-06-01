Svi na BEERFEST u Dugopolje!

Dobra atmosfera na autentičnom prostoru, uz koncerte renomiranih grupa hrvatske glazbene scene nastavlja se na ovogodišnjem Beerfestu u Dugopolju!

Sedmo izdanje festivala craft piva donosi raznoliku ponudu craft pivovara (Kninsko pivo, Šibenska pivovara, TAP B Split Craft Brewery i Sinjska pivovara) za sve ljubitelje piva, a neće nedostajati ni domaće spize koja se priprema u gastro kutku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom dvije večeri, publika će uživati na dobro poznatoj lokaciji – prirodno izletište Dračanica uz glazbene zvukove punk sastava BRKOVI i rock grupe MAJKE te, svima dobro poznatog i jedinstvenog glazbenika - GORANA BARU! Predgrupe koje će se izmjenjivati na pozornicama tijekom festivala su: D Diplinzi, Vojni Rock, Dust N'Bones-Guns N'Roses tribute i Croasis-Oasis tribute.

Sve što treba je zapamtiti datum: petak 5. lipnja i subota 6. lipnja 2026. na izletištu Dračanica u Dugopolju. Ako ste bili na nekom od izdanja dugopoljskog Beerfesta ili razmišljate o dolasku – na samo 15 min vožnje od Splita očekuje vas autentičan ugođaj uz uhodanu ekipu! Zabavit ćete se uz raznolike pivske igre, Alternativna brijačnica Bafe Split priprema 'barber shop na otvorenom' tom prigodom, a cijelu atmosferu možete ovjekovječiti u foto kutku uz Photobooth Split. Ulaz je slobodan.

Program je u organizaciji udruge DAR Dugopolje i Moto kluba Saranjsek Zagora, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Općine Dugopolje, Općine Dugopolje i Podi Dugopolje d.o.o.

Dugopolje, 5.6. i 6.6. na Dračanici – vidimo se!