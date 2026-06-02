Šuta opleo po bivšoj vlasti zbog Žnjana: "Bolje im je da šute"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oštro je komentirao prozivke prethodne vlasti oko stanja na Žnjanu. Poručio je da su upravo oni koji danas ukazuju na probleme odgovorni za nepravilnosti koje su, kako tvrdi, utvrđene na projektu.

"Da su radili po pravilima struke, ne bismo bili u ovoj situaciji"

Šuta je kazao kako su nepravilnosti utvrđene upravo kod onih koji danas javno prozivaju aktualnu gradsku vlast.

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"Utvrđene su nepravilnosti i to upravo od te gospode, koja cijelo vrijeme ukazuje na stanje. Mislim da tu gospodu može biti stid kako su napravili i realizirali taj projekt. Da nisu utvrđene nepravilnosti, da su radili projekt po pravilima struke, ne bi danas bili u ovoj situaciji", rekao je Šuta. Dodao je kako se zemlja morala nabavljati upravo zbog propusta i sumnji koje se, kako kaže, cijelo vrijeme pojavljuju na projektu.

"Pokušavao sam administrativno zatvoriti cijelu priču"

Gradonačelnik je istaknuo da do sada, kako tvrdi, nije želio koristiti negativne teme, već je pokušavao administrativno riješiti probleme i zaključiti cijelu priču oko Žnjana.

"Pokušavao sam administrativno riješiti i zatvoriti kompletno cijelu priču, ali od samog starta to nije funkcioniralo, počevši od sustava navodnjavanja. Radi se o europskom projektu za koji se trebala ispoštovati procedura", kazao je. Osvrnuo se i na zelenilo, za koje je rekao da je posađeno u vrijeme kada se to nije trebalo raditi.

"Bolje im je da šute"

Šuta je bio posebno oštar prema predstavnicima prethodne vlasti koji, kako kaže, danas prozivaju zbog stanja na Žnjanu.

"Pokazuje nedostatke, nedosljednost i zato je bolje tim dotičnim ljudima, koji prozivaju, da šute i da ne izlaze u javni prostor", poručio je. Na dodatni upit što očekuje od novog direktora, Šuta je rekao da očekuje ispravljanje svih utvrđenih nedostataka te da Žnjan napokon zasja.

Gradonačelnik je naglasio da Žnjan ne bi trebao biti mjesto političkog prepucavanja, već prostor koji će služiti građanima i posjetiteljima. "Očekujem da izgrađeni plato, u čiju je realizaciju krenuo Andro Krstulović Opara, bude u punom sjaju za Splićanke, Splićane i sve posjetitelje te na ponos gradu. Smatram da to nije uopće mjesto za prepucavanje, nepravilnosti su dobrim dijelom uklonjene, i još ostatak treba", rekao je Šuta.

Na kraju je Šuta iznio i najteže optužbe na račun prethodne vlasti, poručivši kako su iza sebe ostavili brojne probleme. "Sve se radilo zbog kupovine izbora, nije im ni to pomoglo. Mi ispravljamo nepravilnosti, ali stvarno se ne bih više osvrtao na te ljude. Imali su svoje vrijeme, pokazali su da su nesposobni i da ne znaju upravljati. A da su iza sebe ostavili sumnjive radnje, to je definitivno", zaključio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.