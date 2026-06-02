Igor Skoko kritizirao stanje na Žnjanu: "Na građevinski otpad su nasuli humus"

Gradski vijećnik Igor Skoko već ranije je kritizirao stanje na Žnjanu, optuživši gradsku vlast i tvrtku Žnjan da su na toj lokaciji odložili građevinski otpad te da sada pokušavaju umanjiti problem.

Ponovno ih je prozvao jutros jer su, kaže, na nasip građevinskog otpada naknadno dodan sloj humusa. Prema njegovim tvrdnjama, takav postupak ne odgovara standardima potrebnima za kvalitetno ozelenjavanje površine.

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"Nakon što sam ih javno prokazao da bacaju građevinski otpad po Žnjanu, genijalci su sada na to nasuli humus.

Stručnjaci mi kažu kako, da bi postojala i najmanja šansa da na onom otpadu naraste trava, humus bi morao činiti 20% smjese. A koja bi morala biti pomiješana prije nego se stavi na tlo. Ovdje može izrasti samo korov.

Znam da su Šuti i Kerumu važnija mjesta direktora i članova Nadzornog odbora Žnjana od toga da imamo uređenu plažu, ali ovo je već tragično. Ljudi siju travu već 23000 godina, stvarno nije komplicirano. Ako već nemate ideja što bi korisno uradili za Split, barem održavajte ono što smo vam ostavili", napisao je putem objave na svom Facebook profilu.