Preokret u slučaju nestale dvogodišnje Danke. Obustavljen postupak protiv jednog osumnjičenika

Viši sud u Negotinu obustavio je kazneni postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je optužen za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić 26. ožujka 2024. godine.

Sud je zaključio da nema osnove za optužbe protiv Radoslava Dragijevića, kojega je tužiteljstvo teretilo za neprijavljivanje kaznenog djela i pomaganje počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, potvrđeno je Tanjugu iz tog suda.

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Rok za žalbu od tri dana

Tužiteljstvo je tvrdilo da je Radoslav Dragijević pomogao svom sinu Dejanu u premještanju tijela djevojčice nakon zločina. Odluka je dostavljena svim stranama u postupku, odnosno tužiteljstvu, Radoslavu Dragijeviću i njegovoj obrani. Sve strane imaju rok od tri dana za podnošenje žalbe. Ako žalba bude podnesena, o njoj će odlučivati Apelacijski sud u Nišu, prenosi Index.

Apelacijski sud u Nišu ranije je potvrdio dio optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je dio koji se odnosi na Radoslava Dragijevića ukinuo i vratio prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Prema optužnici podignutoj nakon dopune istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubojstvo u supočiniteljstvu.

Dopuna istrage provedena je po nalogu Apelacijskog suda u Nišu nakon što je taj sud dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru. Prilikom drugog vraćanja naloženo je da odluku donese potpuno novo sudsko vijeće Višeg suda u Negotinu.

Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno

Tužiteljstvo je predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kaznu doživotnog zatvora. Prema sumnjama istražitelja, Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. ožujka 2024. godine u naselju Banjsko Polje kod Bora službenim vozilom javnog komunalnog poduzeća Vodovod, u kojemu su bili zaposleni, udarili su dvogodišnju Danku Ilić, nakon čega su je stavili u automobil.

Sumnja se da su potom njezino tijelo odvezli i bacili na odlagalište otpada, odakle su ga kasnije premjestili na drugu lokaciju. Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno. Brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. travnja 2024. godine tijekom zadržavanja u prostorijama Policijske uprave u Boru.