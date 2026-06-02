Splitsko-dalmatinska županija daje 145 stipendija: Evo za koja zanimanja traže mlade

Splitsko-dalmatinska županija uspješno je zaključila prvi Javni poziv za sufinanciranje stipendija za deficitarna zanimanja, namijenjen jedinicama lokalne samouprave. Riječ je o novom programu kojim Županija, gradovi i općine te poslodavci zajednički ulažu u obrazovanje kadrova koji nedostaju na tržištu rada.

Na prvi javni poziv prijavilo se pet jedinica lokalne samouprave – gradovi Vrgorac, Trilj i Makarska te općine Podstrana i Dugopolje. Sve prijave zadovoljile su propisane uvjete, a Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je potpore za 145 stipendije.

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Program provodi Upravni odjel za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije na čelu s pročelnikom Tomislavom Đonlićem, a dodjeli ugovora uz župana Blaženka Bobana nazočio je i zamjenik župana Stipe Čogelja.

Posebno je značajno što gotovo polovica stipendija obuhvaća zdravstvena zanimanja, što potvrđuje da upravo u tom sektoru postoje najveće potrebe za stručnim kadrom.

Program se provodi na način da financijska sredstva osiguravaju Splitsko-dalmatinska županija, jedinica lokalne samouprave i poslodavac. Time ukupna vrijednost stipendijskog programa doseže gotovo 200 tisuća eura.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o programu koji je nastao u suradnji s lokalnim zajednicama upravo zato što one najbolje poznaju potrebe svojega područja:

"Mogli smo samostalno osigurati sredstva i raspisati natječaj, ali smatrali smo da to ne bi bilo najbolje rješenje. Upravo čelnici gradova i općina najbolje znaju koja su zanimanja doista deficitarna na njihovu području. Zato smo ovaj program osmislili kao partnerstvo između Županije, lokalnih zajednica i gospodarstvenika", poručio je župan Boban.

Naglasio je kako se prvi javni poziv može smatrati svojevrsnim pilot-projektom te izrazio uvjerenje da će program ostvariti uspjeh sličan drugim županijskim inicijativama koje su kasnije postale primjer dobre prakse i na nacionalnoj razini:

"Možemo graditi infrastrukturu, nabavljati opremu i ulagati u ustanove, ali bez ljudi koji će u njima raditi sve to nema puni smisao. Zato je upravo čovjek u središtu ovog programa", rekao je Boban, dodajući kako stipendije za zdravstvena zanimanja jasno pokazuje gdje su potrebe najveće.

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić zahvalio je Županiji na pokretanju programa te istaknuo kako se jedinice lokalne samouprave svakodnevno susreću s problemom nedostatka radne snage:

"Riječ je o inovativnom pristupu kojim Županija ponovno pokazuje da osluškuje potrebe građana i lokalnih zajednica. Unatoč vrlo niskoj stopi nezaposlenosti na području Općine Dugopolje, problem nedostatka radne snage sve je izraženiji. Upravo zato ovakvi programi predstavljaju važan alat za stvaranje kadrova potrebnih gospodarstvu", kazao je Bosančić.

Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg podsjetio je kako je Vrgorac još prije nekoliko godina, zajedno s lokalnim poduzetnicima, pokrenuo sličan model stipendiranja studenata završnih godina studija.

"Već danas vidimo konkretne rezultate. Jedna studentica uključena u program zaposlila se u vrgorskoj tvrtki i ostala živjeti i raditi u svom gradu. Upravo takvi primjeri potvrđuju da ovakvi programi imaju smisla", rekao je Herceg.

Dodao je kako će uključivanje Županije omogućiti povećanje broja stipendija već iduće godine te pozvao i druge gradove i općine da se uključe u program.

S obzirom na velik interes i brojne upite, Splitsko-dalmatinska županija najavila je novi javni poziv te pozvala sve gradove i općine da analiziraju potrebe svojega područja, uključe gospodarstvenike i prijave se na nastavak programa.