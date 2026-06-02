Subota u znaku audiovizualnog: Međunarodni studentski filmovi i koncerti bendova ### i ŽEN

U subotu 6.6. očekuje nas bogati program u organizaciji Split film festivala.

Program započinje projekcijom kratkometražnih međunarodnih studentskih filmova od 20 sati u Amfiteatru Doma mladih, a nastavlja se u Klubu Kocka od 22 sata audiovizualnim koncertima bendova ### i ŽEN.

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Selekciju međunarodnih studentskih filmova sastavili su studenti Odsjeka za film i video Umjetničke akademije u Splitu. Ulaz na projekcije je besplatan.

Potom, u Klubu Kocka odmak od filmskog medija k cjelokupnom audiovizualnom iskustvu ponudit će instrumentalni noise bend ###, koji će predstaviti novi album Osorno. Kao podrška nastupit će alternativni bend ŽEN, a publiku će u jutarnjim satima zabavljati underground rave kolektiv iz Zagreba, Absent Manifesto. Ulaznice za koncert kupuju se na ulazu u klub. Šank u Klubu Kocka je zatvoren, zato obavezno ponesite piće.

Bend ### kroz instrumentalni noise stvara intenzivne nastupe ispunjene gitarskim feedbackom, repetitivnim ritmovima, distorzijom i strobo svjetlima, balansirajući između koncerta i audiovizualnog iskustva. Dio njihovog identiteta čini i snimanje glazbe na nekonvencionalnim lokacijama poput napuštenih industrijskih kompleksa, kino dvorana i tvornica, kroz koje istražuju različite pristupe vlastitom zvuku.

Više informacija o programu studentskih filmova dostupno je na službenoj stranici.