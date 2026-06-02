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Hakeri tvrde da imaju podatke tisuća članova Dinama, klub hitno reagirao

Navodno je kompromitirano oko 52 tisuće zapisa

Dinamo se oglasio nakon što su se na specijaliziranim hakerskim forumima pojavile tvrdnje o navodnoj kompromitaciji baze podataka povezane s domenom kluba, piše gol.hr.

Navodno je kompromitirano oko 52 tisuće zapisa koji sadrže osjetljive osobne podatke poput imena i prezimena, telefonskih brojeva, e-adresa, datuma rođenja, adresa stanovanja i OIB-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iza objave o kompromitiranoj bazi podataka stoji INF grupa, hakerska skupina koja se nedavno povezivala s napadom na internetske stranice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Iz maksimirskog kluba poručili su kako su zaprimili obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu, ali ističu da se prema trenutačno dostupnim informacijama incident nije dogodio na službenim internetskim stranicama GNK-a Dinamo.

Dinamo se oglasio priopćenjem

"GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web-stranicama GNK-a Dinamo.

U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK-a Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost.

GNK Dinamo sljedeću će obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije", poručili su iz Dinama.

 

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