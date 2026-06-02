Hakeri tvrde da imaju podatke tisuća članova Dinama, klub hitno reagirao

Dinamo se oglasio nakon što su se na specijaliziranim hakerskim forumima pojavile tvrdnje o navodnoj kompromitaciji baze podataka povezane s domenom kluba, piše gol.hr.

Navodno je kompromitirano oko 52 tisuće zapisa koji sadrže osjetljive osobne podatke poput imena i prezimena, telefonskih brojeva, e-adresa, datuma rođenja, adresa stanovanja i OIB-a.

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Iza objave o kompromitiranoj bazi podataka stoji INF grupa, hakerska skupina koja se nedavno povezivala s napadom na internetske stranice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Iz maksimirskog kluba poručili su kako su zaprimili obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu, ali ističu da se prema trenutačno dostupnim informacijama incident nije dogodio na službenim internetskim stranicama GNK-a Dinamo.

Dinamo se oglasio priopćenjem

"GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web-stranicama GNK-a Dinamo.

U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK-a Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost.

GNK Dinamo sljedeću će obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije", poručili su iz Dinama.