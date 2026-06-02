Hrvatske kuglačice osvojile broncu u parovima na Svjetskom prvenstvu u Austriji

Na X. Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za žene i muškarce koje se održava u Schwazu u Austriji završena je prva disciplina, natjecanje u parovima.

U kategoriji žena, Hrvatski par Nataša Ravnić (633) - Anja Vicković (639) osvojile su brončanu medalju sa ukupno srušenih 1272 čunja. Ispred njih bile su predstavnice Mađarske (1329) i Njemačke (1279). Nakon zlatne i dvije srebrne na SP U19, evo Anji još i bronca u seniorskoj konkurenciji. Nataši je ovo druga brončana medalja u nizu sa velikih međunarodnih natjecanja, prošle godinu u mix paru na Europskom prvenstvu sa svojim suprugom Nikolom Mušom, kapetanom Mertojaka.

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Kod muškaraca, hrvatski par bio je do pred kraj u kombinaciji za medalju, na kraju su Ivan Totić (652) i Bojan Vlakevski (686) zauzeli solidno 5. mjesto, dok su Ivan (700) i Pere (625) Petric bili 7. Čestitke Ivanu na izvrsnih 700 srušenih čunjeva. Parovi iz Njemačke osvojili su prvo i treće mjesto, dok su Austrijanci bili drugi.

Natjecanje se nastavlja u disciplini sprint, u prvom kolu protivnik Ivanu Totiću (Mertojak) bit će F. Koell (FRA), Ivan Petric ide na Uroša Stoklasa (MKD) dok će protivnik Peri Petricu biti Zoltan Zapleten (HUN).

Određeni su već i parovi završnice pojedinačnog natjecanja, Ivan Totić dobio je za protivnika izvrsnog Slovenca, Žigu Požara.