Zvijeri na cesti kod Kaštela

Na prometnici između Kaštela i Splita danas se mogla vidjeti prava mala parada atraktivnih sportskih automobila. Među vozilima su se isticali jarko žuti Lamborghini, crveni McLaren i još nekoliko moćnih automobila koji su u koloni vozili prema Splitu.

Prizor je, očekivano, privukao pažnju brojnih sudionika u prometu. Ovakvi automobili rijetko se viđaju u svakodnevnim prometnim gužvama, pa nije čudno da su mnogi zastali pogledom čim su ih ugledali.

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Cesta kao iz automobilskog magazina

Sunčan dan, promet prema Splitu i niz skupocjenih jurilica stvorili su prizor koji je više nalikovao sceni iz automobilskog eventa nego običnoj vožnji prema gradu.

Iako nije poznato jesu li vozila dio organizirane ture, susreta ljubitelja automobila ili privatnog dolaska, jedno je sigurno – ova kolona nije prošla nezapaženo. Sportski automobili ovakvog kalibra uvijek izazivaju reakcije, posebno kada se pojave u većem broju.

Vozačima ipak vrijedi podsjetnik: koliko god prizor bio atraktivan, pogled treba ostati na prometu. Jer na cesti je najvažnije – sigurno stići na odredište.