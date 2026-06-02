Banožiću nastavljeno suđenje

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, kojeg optužnica tereti za izazivanje prometne nesreće u studenome 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Nakon gotovo tri mjeseca stanke, Banožić se na raspravi pojavio s novim odvjetničkim timom. Njegovu obranu sada vode zagrebačke odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković, koje su zamijenile dosadašnju braniteljicu Kseniju Vržinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Banožić je ranije prekinuo suradnju s Vržinom nakon što je Državno odvjetništvo odbacilo kaznene prijave koje je preko nje podnio protiv nepoznatih osoba iz DORH-a i policije te protiv Mirka Đalića, vozača kamiona koji je svjedočio u postupku. Banožić je u međuvremenu sam preuzeo kazneni progon protiv Đalića.

Obrana traži pristup fotografijama i novo vještačenje

Nove braniteljice predložile su niz novih dokaznih radnji, piše Jutarnji list.

Traže da se obrani omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijskim planom mjesta nesreće, za koji tvrde da im dosad nije bio dostupan.

Odvjetnica Tomić ustvrdila je da je time narušeno Banožićevo pravo na pravično suđenje jer se ključni nalaz prometnog vještaka Andrije Repušića temelji upravo na dokumentaciji koju obrana nema na raspolaganju. Posebno je izdvojila fotografiju brzinomjera iz kombija poginulog vozača, za koju tvrdi da nije u spisu.

Obrana je ponovno predložila i saslušanje supružnika Biljane i Marija Skokića, za koje tvrdi da su bili na mjestu nesreće i da njihovo svjedočenje može biti važno za rasvjetljavanje događaja. Kao novi dokaz naveli su podatke Centra 112 iz kojih proizlazi da je Biljana Skokić zvala hitne službe nakon nesreće.

Spore se oko uzroka nesreće

Banožićevi odvjetnici predložili su i saslušanje sudske vještakinje za toksikologiju Marine Nestić zbog nalaza prema kojem je Goran Šarić u trenutku nesreće imao 2.06 promila alkohola u krvi te je, prema njezinoj procjeni, bio apsolutno nesposoban za vožnju.

U spis je priloženo i privatno prometno vještačenje koje je za Banožića izradio prometni stručnjak Robert Spudić. Obrana tvrdi da je vještačenje koje je za tužiteljstvo izradio Andrija Repušić sadržavalo pogreške vezane uz dinamiku nesreće i tragove kočenja te traži rekonstrukciju nesreće i novo vještačenje koje bi proveo Prometni fakultet u Zagrebu.

Odvjetnica Tomić navela je i da je osiguravajuće društvo Allianz obitelji Šarić isplatilo odštetu od 183.700 eura.

Tužiteljstvo: Obrana odugovlači postupak

Tužiteljica Branka Obrovac usprotivila se svim novim dokaznim prijedlozima. Smatra da je činjenično stanje već dovoljno utvrđeno te da obrana novim zahtjevima pokušava odugovlačiti kazneni postupak. Takav stav podržao je i punomoćnik obitelji Šarić.

Na to je odvjetnica Sandra Marković odgovorila kako je iznenađena protivljenjem tužiteljstva te poručila da europska sudska praksa obrani daje pravo na predlaganje ovakvih dokaza. Nakon rasprave sudsko vijeće povuklo se kako bi odlučilo o prijedlozima obrane.