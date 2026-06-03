Znanstvenici slučajno pronašli "besmrtnu" morsku životinju

Znanstvenici su otkrili neobičnu sposobnost morskog krastavca Psolus fabricii, vrste koja živi u sjevernom Atlantiku. Odvojeni dijelovi njegova tijela ne odumiru kako bi se očekivalo, već se sami obnavljaju, rastu i ostaju funkcionalni godinama nakon odvajanja od organizma.

Otkriće je nastalo sasvim slučajno. Istraživači su primijetili da su dijelovi cjevastih nožica, koje je životinja ostavila pričvršćene za stijenke akvarija, ostali živi i nakon nekoliko mjeseci. Umjesto propadanja, tkivo je nastavilo zacjeljivati, rasti i reagirati na podražaje.

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Kako bi provjerili što se događa, u laboratorijskim uvjetima proučavali su odvojene dijelove nožica, ticala i tijela morskih krastavaca. Rezultati su ih iznenadili: tkiva su se sama obnavljala, apsorbirala hranjive tvari iz morske vode i održavala aktivan imunološki sustav, iako nisu imala usta ni probavni sustav.

Voditeljica istraživanja Sara Jobson sa Sveučilišta Memorial u Kanadi istaknula je da je riječ o prvom poznatom slučaju "besmrtnosti tkiva“ u prirodnim uvjetima. Odvojeni dijelovi nisu se razvili u nove jedinke, što je poznato kod nekih drugih vrsta morskih krastavaca, već su ostali samostalne, funkcionalne strukture koje nastavljaju živjeti.

Razvoj novih terapija za ljude?

Istraživači ih zbog toga od milja nazivaju "zombijima“, jer se nalaze na granici između života i smrti. Tkiva se kreću, reagiraju na dodir, stvaraju nove stanice i ne pokazuju znakove propadanja ni nakon više od tri godine, prenosi N1.

Otkriće otvara brojna znanstvena i filozofska pitanja. Zašto bi odvojeni komadi tkiva ulagali energiju u preživljavanje ako se ne mogu razmnožavati? Koja je evolucijska prednost takve sposobnosti?

Znanstvenici vjeruju da bi istraživanje moglo imati važnu primjenu u medicini. Bolje razumijevanje procesa regeneracije, zacjeljivanja rana i starenja moglo bi pomoći u razvoju novih terapija za ljude.

Tkiva morskog krastavca mogla bi postati i vrijedan model za laboratorijska istraživanja, potencijalno kao alternativa poznatim HeLa stanicama koje se desetljećima koriste u biomedicini.

Potpuno novo otkriće u biologiji

Osim toga, takva tkiva mogla bi služiti za istraživanje utjecaja klimatskih promjena, zagađenja i patogena na morske ekosustave.

Sljedeći korak bit će analiza DNK kako bi se utvrdilo stare li se te stanice uopće tijekom diobe.

Stručnjaci koji nisu sudjelovali u istraživanju ocjenjuju otkriće kao potpuno novo u biologiji. Iako su morske zvijezde, ježinci i morski krastavci poznati po iznimnoj sposobnosti regeneracije, dosad nije zabilježeno da odvojeno tkivo može tako dugo opstati kao samostalna, funkcionalna cjelina.

To sugerira da neka tkiva možda imaju mnogo veću sposobnost samoodržavanja nego što se dosad pretpostavljalo.