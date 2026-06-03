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HT poslao važno upozorenje: Ako imate ovaj uređaj u kući, odmah napravite jednu stvar

Korisnici Hrvatskog Telekoma dobili upozorenje

Hrvatski Telekom uputio je korisnicima upozorenje zbog najavljenog grmljavinskog nevremena te preporučio poduzimanje preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od oštećenja telekomunikacijske opreme.

Kako navode u obavijesti, korisnicima se savjetuje da iz utičnice isključe telefonski kabel, kao i strujni kabel iz HT uređaja. Preporuka se odnosi na korisnike fiksnih usluga, a cilj je zaštititi opremu od mogućih posljedica udara groma ili prenapona tijekom nevremena.

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Iz Hrvatskog Telekoma poručuju da korisnici, u slučaju da nakon nevremena primijete poteškoće s fiksnim uslugama, smetnju mogu brzo prijaviti putem aplikacije Moj Telekom.

Podsjetimo, tijekom grmljavinskog nevremena preporučuje se dodatni oprez, osobito kada je riječ o elektroničkim uređajima priključenima na struju i telekomunikacijsku mrežu.

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