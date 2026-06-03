HT poslao važno upozorenje: Ako imate ovaj uređaj u kući, odmah napravite jednu stvar

Hrvatski Telekom uputio je korisnicima upozorenje zbog najavljenog grmljavinskog nevremena te preporučio poduzimanje preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od oštećenja telekomunikacijske opreme.

Kako navode u obavijesti, korisnicima se savjetuje da iz utičnice isključe telefonski kabel, kao i strujni kabel iz HT uređaja. Preporuka se odnosi na korisnike fiksnih usluga, a cilj je zaštititi opremu od mogućih posljedica udara groma ili prenapona tijekom nevremena.

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Iz Hrvatskog Telekoma poručuju da korisnici, u slučaju da nakon nevremena primijete poteškoće s fiksnim uslugama, smetnju mogu brzo prijaviti putem aplikacije Moj Telekom.

Podsjetimo, tijekom grmljavinskog nevremena preporučuje se dodatni oprez, osobito kada je riječ o elektroničkim uređajima priključenima na struju i telekomunikacijsku mrežu.