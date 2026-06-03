Hrvatski košarkaš u Litvi vozio pod utjecajem alkohola. Pogledajte kako ga je klub kaznio

Hrvatski košarkaš Ivan Vraneš (30), član litavskog Juventusa iz Utene, zatečen je u vožnji pod utjecajem alkohola. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 24. svibnja, dan nakon što je njegova momčad osigurala plasman u polufinale litavskog prvenstva. Policija je Vranešu izmjerila 0.64 promila alkohola u krvi.

Novčana kazna i neuobičajena sankcija kluba

Prema litavskim zakonima, za vožnju s koncentracijom alkohola od 0.41 do 1.15 promila predviđena je novčana kazna u iznosu od 800 do 1100 eura, koju je košarkaš morao platiti. Cijelu situaciju komentirao je i direktor kluba Eimantas Skersis, čija je reakcija bila prilično neobična.

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"Jesmo li ga kaznili? Jesmo, dali smo mu bicikl. Ozbiljno smo mu dali bicikl", izjavu direktora prenosi portal BasketNews.

Dobre igre u Litvi i reprezentativni nastupi

Unatoč ovom incidentu, Vraneš ove sezone pruža odlične partije za Juventus, s prosjekom od 12.3 poena i 5.7 skokova po utakmici. Njegova momčad trenutačno vodi 2:1 u polufinalnoj seriji protiv Neptunasa i nalazi se na korak do ulaska u finale.

Ivan Vraneš rođen je u Zadru 1996. godine. Visok je 207 centimetara i igra na poziciji centra. U Juventus je stigao 2023. godine, a tijekom profesionalne karijere igrao je za brojne klubove, uključujući Zadar, Goricu, Šibenku, Split, rumunjsku Steauu, francuske Alliance Sport Alsace i Quimper, belgijski Kangoeroes Basket Willebroek te Al Sharjah. Također je upisao nastupe za hrvatsku reprezentaciju u kvalifikacijskom ciklusu za EuroBasket 2025, prenosi Index.