Obavijest iz Prometa. Zbog radova se mijenja trasa linije 33

Zbog izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Stare Rere privremeno se ukidaju autobusno okretište i dva stajališta, a putnici će koristiti privremena stajališta u Ulici Sv. Jure.

Od ponedjeljka, 8. lipnja 2026. godine, u Ulici Stare Rere u Klis Kosi započinju radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa.

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Kako su izvijestili iz Prometa Split, promet će tijekom izvođenja radova biti preusmjeren u Ulicu Sv. Jure, koja se nalazi iznad zone zahvata.

Zbog radova neće biti u funkciji autobusno okretište Klis Kosa (kod lovaca), kao ni autobusna stajališta Klis Kosa Uvodići 3 i Klis Kosa Uvodići 4.

Putnicima se preporučuje korištenje privremenih autobusnih stajališta postavljenih u Ulici Sv. Jure, gdje će se nalaziti i privremeno okretište autobusa.

Prema najavama, radovi u Ulici Stare Rere trebali bi trajati do 1. rujna 2026. godine.