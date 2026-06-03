Policija kod 19-godišnjaka pronašla gotovo pola kila "trave", sve je bilo spremno za prodaju

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 2. lipnja, u Šibeniku je obavljena pretraga stana i motocikla kojima se koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto osam pvc vrećica ispunjenih marihuanom ukupne bruto težine 429 grama, mobitel te manji novčani iznos.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
Riječ je o mladiću prema kojem je policija i prethodnih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala.