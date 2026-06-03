Policija tražila zadržavanje i 60 dana zatvora za 36-godišnjaka, sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici Policijske postaje Trogir su 21. svibnja 2026. godine oko 15 sati u Okrugu Gornjem postupali prema 36-godišnjem vozaču osobnog vozila koji je odbio podvrgnuti se ispitivanju radi utvrđivanja prisutnosti droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i sposobnost upravljanja vozilom. Zbog utvrđenog prekršaja uhićen je istoga dana u 15 sati, a 22. svibnja u 9 sati doveden je nadležnom sudu u žurnom postupku.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog bojazni da će ponoviti istovrsni prekršaj. Kao razlog za takav prijedlog policija je navela njegovu raniju prekršajnu evidentiranost, odnosno da je već zaustavljen u činjenju istovrsnog prekršaja odbijanja testiranja na droge, kao i u prekršaju vožnje pod utjecajem alkohola. Policija je također predložila da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 24 mjeseca.

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Sud je odlučio pustiti ga na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.