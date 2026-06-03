Župan Posavec osuđen za primanje mita

Međimurski župan Matija Posavec proglašen je krivim na Županijskom sudu u Zagrebu zbog primanja mita. Posavec je nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora — presuda je djelomično uvjetna, što znači da 9 mjeseci mora izvršiti, a za ostatak je dobio rok provjeravanja od pet godina. Također mu se oduzima imovinska korist od 1327 eura (10.000 kn).

Podsjetimo, USKOK je Posavca teretio da je primio 10.000 kuna mita kako bi osigurao ponovno imenovanje člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije (ŽUC), Josipa Kobala, te da je zaposlio dvije službenice u Županiji na traženje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, Milorada Novkovića, piše Jutarnji list.

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Josip Kobal osuđen je danas na godinu i tri mjeseca zatvora — 7 mjeseci mora izvršiti, a za ostatak kazne dobio je rok provjeravanja od 3 godine. Posavec i Novković oslobađaju se optužbi za nezakonito zapošljavanje dviju djelatnica Županije, odlučio je Županijski sud u Zagrebu.

Optužnica je podignuta u svibnju 2022. godine, a suđenje je počelo u rujnu 2024. godine. USKOK-ova optužnica teretila je Posavca da je kao međimurski župan trgovao utjecajem kako bi Josipu Kobalu osigurao novi mandat u upravnom vijeću Županijske uprave za ceste. Tužiteljstvo je tvrdilo da je Kobal tijekom predizborne kampanje 2021. godine od Posavca zatražio reizbor na tu funkciju, znajući za njegov veliki utjecaj na donošenje odluka u županijskoj skupštini, te mu je kao nagradu za tu uslugu predao mito od 10 000 kuna. Optužnica je navodila da je Posavec nakon pobjede na izborima, koristeći autoritet župana i većinu svoje liste u skupštini i nadležnom odboru, ishodio da se Kobal doista uvrsti na listu kandidata i ponovno imenuje na željenu poziciju, čime je realiziran njihov prethodni dogovor.

Posavec je, s druge strane, tvrdio da taj novac nije primio kao mito, već kao donaciju za izbornu kampanju te da ga je već sljedećeg dana sa svog računa prebacio na račun stranke, piše Jutarnji list.

U drugom dijelu optužnice Posavca se, zajedno s pročelnikom Novkovićem, teretilo za zlouporabu položaja i ovlasti prilikom zapošljavanja dviju službenica u Županiji. USKOK je tvrdio da je Posavec od Novkovića tražio da zaposli nećakinju svoje poznanice, zbog čega je pročelnik navodno čak mijenjao Pravilnik o unutarnjem redu kako bi sistematizirao novo radno mjesto prilagođeno njezinoj stručnoj spremi, a potom joj i omogućio uvid u ispitna pitanja prije samog testiranja. Teretilo ih je i za sličan scenarij kod drugog zapošljavanja, pri čemu je USKOK tvrdio da je na Posavčevu intervenciju posao dobila osoba koja prethodno nije zadovoljila na testiranju, nakon što joj je Novković u ponovljenom natječajnom postupku također unaprijed dostavio pitanja i zadatke kako bi joj osigurao najbolji rezultat.

Župan pak je u obrani naveo da su obje zaposlenice bile zaposlene na određeno vrijeme, kao zamjena za nekoliko mjeseci, te da nijedna više nije zaposlena u Županiji. Dodao je i kako on osobno nije uključen u proces zapošljavanja u Županiji.

Podsjetimo i kako je Posavec prilikom prvog ispitivanja priznao krivnju za sve točke optužnice i podnio ostavku na mjesto župana, zbog čega USKOK nije tražio njegovo pritvaranje. No nakon toga je tražio novo ispitivanje na kojem je promijenio priču i tvrdio da je nevin, a navode iz te druge obrane ponovio je i u obrani pred sudom.