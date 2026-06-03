Dalmaciju potopile goleme količine kiše, ponegdje palo više nego u prosječnom cijelom mjesecu

Obilna kiša danas je zahvatila dijelove obale i Dalmatinske zagore, a podaci s meteoroloških postaja pokazuju iznimno velike količine oborine za lipanj, mjesec koji klimatološki već pripada ljetu.

Posebno izdašne oborine zabilježene su na sinjskom području, gdje je palo više od 50 litara kiše po četvornom metru. Ni splitsko područje nije prošlo bez obilne kiše, no razlike među dijelovima grada bile su izražene. Zapadni dio Splita dobio je oko 30 litara po četvornom metru, dok je istočni dio grada bio znatno kišovitiji, s oko 50 litara kiše.

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Još veće količine izmjerene su na solinskom području, gdje su pojedine postaje zabilježile i više od 70 litara kiše po četvornom metru. Riječ je o iznimno velikim količinama oborine za ovaj dio godine.

Današnja kiša ponegdje je donijela više oborine nego što u prosjeku padne tijekom cijelog lipnja. Uz obilne pljuskove stiglo je i osjetno osvježenje, pa su temperature zraka na pojedinim područjima pale za više od 10 Celzijevih stupnjeva.

Nakon pravog ljetnog ugođaja, Dalmaciju je tako nakratko zahvatilo vrijeme koje mnogo više podsjeća na jesen nego na početak klimatološkog ljeta.