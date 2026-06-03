Pred nama je produženi vikend: Očekuju se gužve na autocestama, posebice prema Dalmaciji

Zbog nadolazećeg produljenog vikenda povodom Tijelova, 19. lipnja, očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima. Pojačani intenzitet prometa očekuje se već danas u poslijepodnevnim satima te u povratku, u nedjelju.

Na više dionica i dalje se izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. Hrvatske autoceste prilagodile su organizaciju prometa kako bi se povećala protočnost: gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku, no unatoč tome mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća.

Dionice na autocesti pod prometnom regulacijom gdje se u slučaju prometne nesreće ili izrazito gustog prometa mogući eventualni zastoji:

AUTOCESTA A1 (ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK)

Čvor Vučevica – čvor Split

Zbog radova, promet se vodi jednom prometnom trakom dvosmjerno na kolniku u smjeru Zagreba

čvor Split (Dugopolje) (oba smjera),

Zbog izvođenja radova na dogradnji čvora Dugopolje (Split), promet u široj zoni radova odvija se na sljedeći način:

Smjer Zagreb - Dubrovnik

iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet se vodi na način da vozila izlaze na čvor Split te se nakon prolaska NP Dugopolje (izlaz s autoceste) polukružno okreću na rotoru državne ceste, prolaze NP Dugopolje (ulaz na autocestu) i vraćaju se na autocestu, za smjer Dubrovnik;

Smjer Zagreb - Split

Iz smjera Zagreba u smjeru Splita (kroz zonu čvora Split) promet se vodi jednom prometnom trakom (dvotračni jednosmjerni krak čvora prema NP Dugopolje je jednotračni u dvosmjernom vođenju prometa);

Smjer Dubrovnik - Zagreb

iz smjera Dubrovnik za smjer Zagreb promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - čvor Dugopolje) Dionica autoceste Bisko – Split u smjeru Zagreba zatvorena je sav promet

Smjer Dubrovnik - Split

iz smjera Dubrovnik za smjer Split promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - Split)

Smjer Split - Zagreb

iz smjera Splita za smjer Zagreb promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb -Split, gdje se na službenom prolazu vraća na kolnik u smjeru Zagreba;

Smjer Split - Dubrovnik nema ograničenja u prometu.

AUTOCESTA A3 (BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC)

dionica čvor Sveta Nedjelja – čvor Zagreb zapad (smjer Bregana)

Zbog radova sanacije kolnika promet se odvija po dva sužena prometna traka po servisnom kolniku u smjeru Bregane.

dionica čvor Popovača – čvor Kutina (oba smjera)

Zbog radova sanacije oborinske odvodnje promet se odvija po dvije sužene prometne trake u oba smjera.

AUTOCESTA A6 (BOSILJEVO 2 – DELNICE – RIJEKA)

dionica čvor Bosiljevo 2 – Vrbovsko (smjer Zagreb)

Zbog radova sanacije vijadukta Zečeve Drage (smjer Zagreb), promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Od srijede 03.06. promet se odvija po dvije (2) prometne trake u smjeru Rijeke i jednoj (1) prometnoj traci u smjeru Zagreba. U subotu 06.06. i nedjelju 07.06. promet se vodi po dvije (2) prometne trake u smjeru Zagreba i jednoj (1) prometnoj traci u smjeru Rijeke.

AUTOCESTA A8 (KANFANAR - UČKA)

čvor Matulji (smjer Istra/Opatija), zbog radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Matulji (vijadukta Živice) u zoni pristupnih državnih cesta i krakovima čvora promet se odvija jednom prometnom trakom u oba smjera;

Preporuke korisnicima

Kako bi putovanje bilo što sigurnije i ugodnije, korisnicima savjetujemo da planiraju svoje putovanje unaprijed te prate stanje na autocestama. Sve informacije dostupne su putem HAK-a te HAC-ovih kanala i prometnih servisa. Poštujte privremenu prometnu signalizaciju u zoni radova te prilagodite brzinu uvjetima na cesti.