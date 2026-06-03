Dramatično u Splitu: Vatrogasci objavili hitan apel građanima

Snažno nevrijeme koje je danas pogodilo Split i okolicu izazvalo je brojne probleme diljem grada. Prema prvim podacima, na pojedinim područjima palo je između 50 i 80 litara kiše po četvornom metru, a brojne prometnice našle su se pod vodom.

Zbog obilne kiše vatrogasci su tijekom poslijepodneva imali pune ruke posla. Na terenu su brojne vatrogasne postrojbe koje interveniraju zbog poplavljenih prometnica, podruma, garaža i drugih objekata.

O ozbiljnosti situacije svjedoči i objava DVD-a Žrnovnica, koji je izvijestio da je u tijeku veći broj vatrogasnih intervencija.

"U tijeku je više vatrogasnih intervencija. Za sve hitne intervencije nazovite 193 ili 021/472-093", poručili su iz DVD-a Žrnovnica.

Nevrijeme je u kratkom vremenu stvorilo velike količine oborinske vode, a na društvenim mrežama građani objavljuju snimke poplavljenih cesta, bujica i otežanog prometovanja na više lokacija u gradu.

Vatrogasne službe pozivaju građane na oprez te mole da broj 193 koriste isključivo za hitne situacije.