Teški sudar na autocesti kod Splita, više ljudi ozlijeđeno

Više osoba ozlijeđeno je u srijedu poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko, nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio u suprotnom smjeru, javlja Radio NU.
Kako doznaje Dalmacija Danas, na teren je upućeno više kola hitne pomoći.
Zbog nesreće stvaraju se kolone vozila, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.
Zbog nesreće stvaraju se kolone vozila, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.