Teški sudar na autocesti kod Splita, više ljudi ozlijeđeno

Više osoba ozlijeđeno je u srijedu poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko, nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio u suprotnom smjeru, javlja Radio NU.

Kako doznaje Dalmacija Danas, na teren je upućeno više kola hitne pomoći. Prema prvim informacijama, nakon vožnje u krivom smjeru došlo je do sudara u kojem je sudjelovalo više vozila. Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći koje pružaju pomoć ozlijeđenima.Hrvatski autoklub izvijestio je da se nesreća dogodila u smjeru Dubrovnika te upozorio vozače da se promet odvija samo jednim prometnim trakom uz znatna usporenja. Zbog nesreće stvaraju se kolone vozila, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.