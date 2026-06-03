Close Menu

Teški sudar na autocesti kod Splita, više ljudi ozlijeđeno

Zbog nesreće stvaraju se kolone vozila

Više osoba ozlijeđeno je u srijedu poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko, nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio u suprotnom smjeru, javlja Radio NU.

Kako doznaje Dalmacija Danas, na teren je upućeno više kola hitne pomoći.

Prema prvim informacijama, nakon vožnje u krivom smjeru došlo je do sudara u kojem je sudjelovalo više vozila. Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći koje pružaju pomoć ozlijeđenima.Hrvatski autoklub izvijestio je da se nesreća dogodila u smjeru Dubrovnika te upozorio vozače da se promet odvija samo jednim prometnim trakom uz znatna usporenja.

Zbog nesreće stvaraju se kolone vozila, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
8
Mad
17