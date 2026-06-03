Barbir nakon kiše baca neloše fore na Facebooku: "Riješeno je navodnjavanje na Žnjanu"

Gradski vijećnik Damir Barbir osvrnuo se na posljedice kiše koja je pogodila Split, poručivši kako su ponovno na vidjelo izašli dugogodišnji infrastrukturni problemi grada.

U objavi na društvenim mrežama naveo je kako nakon oborina vidi "jednu dobru i dvije loše vijesti".

"Dobra vijest je da je za danas riješeno navodnjavanje na Žnjanu. Loše vijesti su poplavljene ulice i uskoro zamućena voda", napisao je Barbir.

Kao glavni razlog takvih problema naveo je nedostatak pročistača vode, podsjetivši na ranija obećanja o njegovoj izgradnji.

"Još je tadašnji direktor Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta najavljivao da bi Split do kraja 2021. mogao dobiti pročistač vode. Danas, skoro desetljeće kasnije od obećanja, građani ponovno gledaju iste posljedice i plaćaju cijenu neispunjenih obećanja", ustvrdio je.

Dodao je kako je kiša ponovno pokazala da Splitu nedostaje ozbiljno upravljanje, a ne samo velika obećanja.

Istodobno je podsjetio da je bivši gradonačelnik Ivica Puljak potpisao ugovor za projektiranje i gradnju pročistača pitke vode na Jadru te izrazio uvjerenje da će završetkom tog projekta problem zamućenja vode biti trajno riješen.

Barbir se osvrnuo i na prometne probleme koji su nastali nakon kiše. U drugoj objavi ironično je komentirao prometni kolaps koji je zahvatio grad.

"Sazvao bih izvanrednu konferenciju za medije zbog prometnog kolapsa u Splitu nakon jedne kiše, ali problem je što ni ja ni mediji ne bismo mogli doći do lokacije. Zato odustajem", poručio je.

Njegove objave dolaze nakon što je veći dio Splita tijekom dana bio suočen s otežanim prometom, poplavljenim prometnicama i zastojima izazvanima obilnim oborinama.