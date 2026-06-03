Hajduk sezonu otvara u Varaždinu, a već do početka listopada čekaju ga Rijeka i Dinamo

Objavljen je raspored nove sezone SuperSport HNL-a 2026./27., a Hajduk će već u uvodnom dijelu prvenstva imati nekoliko vrlo zahtjevnih ispita. Bijeli sezonu otvaraju gostovanjem kod Varaždina, dok ih krajem prvog kruga očekuju dva najveća derbija – gostovanje kod Rijeke i domaći ogled s Dinamom na Poljudu.

Ždrijeb nove sezone održan je u prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza, nakon čega je postao poznat kompletan raspored prvih devet kola prvenstva. Nova sezona počinje 1. kolovoza, a Hajduk će u prvom kolu igrati protiv Varaždina u gostima.

Evo rasporeda

Prvi domaći prvenstveni susret Bijeli će odigrati tjedan dana kasnije, 8. kolovoza, kada na Poljud stiže Istra 1961. Nakon toga slijedi gostovanje kod Gorice, pa domaći susret protiv Osijeka, što znači da će Hajduk već u prva četiri kola imati dva ozbiljna ispita protiv momčadi koje tradicionalno znaju biti neugodne.

Posebno zanimljiv dio rasporeda za navijače Hajduka dolazi u završnici prvog prvenstvenog kruga. U 8. kolu, 19. rujna, Hajduk gostuje kod Rijeke na Rujevici, a odmah u sljedećem kolu, 10. listopada, na Poljud stiže Dinamo. Ta dva derbija mogla bi već u ranoj fazi sezone dati jasniju sliku odnosa snaga u borbi za vrh ljestvice.

Hajdukov raspored u prvih devet kola:

1. kolo, 1. kolovoza: Varaždin – Hajduk

2. kolo, 8. kolovoza: Hajduk – Istra 1961

3. kolo, 15. kolovoza: Gorica – Hajduk

4. kolo, 22. kolovoza: Hajduk – Osijek

5. kolo, 29. kolovoza: Lokomotiva – Hajduk

6. kolo, 5. rujna: Rudeš – Hajduk

7. kolo, 12. rujna: Hajduk – Slaven Belupo

8. kolo, 19. rujna: Rijeka – Hajduk

9. kolo, 10. listopada: Hajduk – Dinamo