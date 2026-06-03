Dramatične scene nakon kiše: U Solinskoj ulici urušio se dio prometnice

Obilna kiša koja je tijekom srijede pogodila Split i okolicu uzrokovala je brojne probleme, a među njima je i ozbiljno oštećenje prometnice u Solinskoj ulici.

Prema fotografijama s terena koje je objavila Radio Dalmacija, uslijed velikih količina oborina došlo je do odrona i urušavanja dijela kolnika uz rub ceste. Na mjestu događaja vidljivo je kako je popustilo tlo ispod prometnice, zbog čega se otvorila velika rupa uz sam rub kolnika.

Radi sigurnosti građana i vozača oštećeni dio odmah je ograđen zaštitnim barijerama i signalnom trakom, a promet se na toj lokaciji odvija uz poseban oprez.

Fotografije pokazuju razmjere štete nastale nakon nevremena. Osim dijela kolnika, urušen je i dio potpornog zida uz prometnicu, dok su bujične vode isprale zemlju i kamenje ispod ceste.

Današnje nevrijeme izazvalo je niz problema na području Splita i okolice. Zabilježene su poplavljene prometnice, velike prometne gužve, brojne intervencije vatrogasaca te više prometnih nesreća, a najnoviji odron dodatno je upozorio na posljedice obilnih oborina.

Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama, dok će nadležne službe procijeniti opseg oštećenja i potrebne sanacijske radove.