Nova naknada za radnike DES-a, od ovog mjeseca dobivaju 600 eura godišnje

Zaposlenici Ustanove DES od ovog će mjeseca primati novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane u iznosu od 600 eura godišnje.

Informaciju je objavio gradski vijećnik HDZ-a Bruno Stričević, istaknuvši kako će mjera obuhvatiti ukupno 205 zaposlenika ustanove.

Prema njegovim riječima, riječ je o dodatnom iskoraku u jačanju materijalnih prava zaposlenika DES-a, ustanove koja zapošljava osobe s invaliditetom i ima važnu društvenu ulogu u Splitu.

– Za ljude koji svakodnevno rade, stvaraju i svojim radom doprinose funkcioniranju DES-a, svako povećanje prava i svaka dodatna sigurnost imaju stvarnu vrijednost – poručio je Stričević.

Dodao je kako odluka potvrđuje opredijeljenost gradske vlasti za politike usmjerene na radnike i socijalnu osjetljivost.

– Nastavit ćemo se zalagati da DES i njegovi zaposlenici imaju podršku kakvu zaslužuju – zaključio je.

Naknada za prehranu počet će se isplaćivati tijekom ovog mjeseca, a obuhvatit će sve zaposlenike ustanove.