Mali rukometaši OŠ Kamen-Šine pokorili Hrvatsku

Učenici OŠ Kamen-Šine iz Splita ostvarili su izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto na državnom natjecanju iz rukometa za učenike do 6. razreda. Natjecanje je održano u sportskoj dvorani OŠ Bartola Kašića u Novom Selu kod Vinkovaca.

Na putu do naslova državnih prvaka u polufinalu su svladali ekipu OŠ Marije i Line iz Umaga rezultatom 19:16.

U finalnoj utakmici susreli su se s učenicima OŠ Ivane Brlić-Mažuranić iz Virovitice. Nakon iznimno napete i borbene utakmice rezultat je bio izjednačen 18:18. Rukometaši OŠ Kamen-Šine pobjedu su izborili nakon izvođenja sedmeraca rezultatom 4:1. Susret je završio ukupnim rezultatom 22:19.

U prostorijama škole 1. lipnja 2026. za učenike, njihove roditelje te učitelje Ivanu Grabić, Boška Nazora, Lenka Marinkovića i ostale priređen je srdačan prijem na kojemu je ravnatelj Bože Ujević čestitao učenicima, roditeljima i mentorima na postignutom uspjehu. Istaknuo je da su pokazali borbenost, zajedništvo i sportsko ponašanje, čime su na dostojan način predstavili OŠ Kamen-Šine