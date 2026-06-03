HDZ: Sinj dobiva novu školu, osigurano 22,8 milijuna eura. Prozvali i Bulja

Iz sinjskog HDZ-a pohvalili su se velikim uspjehom nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo projekt izgradnje nove Osnovne škole fra Pavla Vučkovića na Pazaru te za njegovu realizaciju osiguralo 22,8 milijuna eura europskih sredstava.

U priopćenju ovaj projekt nazivaju "povijesnim danom za školstvo u Sinju", ističući kako će nova škola omogućiti jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama na području grada te osigurati bolje uvjete za učenike, nastavnike i roditelje.

– Riječ je o jednom od najvažnijih projekata za budućnost Sinja. Generacije djece dobit će kvalitetnije uvjete za učenje, a roditelji i nastavnici bolje uvjete za rad i život – poručili su.

Iz HDZ-a naglašavaju i kako će projekt omogućiti povrat imovine sinjskim fratrima, što smatraju ispravljanjem dugogodišnje nepravde.

Zahvalili su Vladi RH, premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Radovanu Fuchsu te županu Blaženku Bobanu, za kojeg tvrde da je sa svojim timom operativno vodio projekt.

No, priopćenje nije prošlo bez političkih poruka. HDZ je pritom oštro prozvao gradonačelnika Miru Bulja, optuživši ga da je godinama osporavao i ismijavao projekt.

– Ostat će zapamćeni oni koji su preuzeli odgovornost, donosili odluke i ustrajali da se projekt ostvari. Ostat će zapamćeni i oni koji su ga cijelo vrijeme pokušavali osporiti, zaustaviti i ismijavati, na čelu s gradonačelnikom Buljom – poručili su.

Zaključuju kako će, kada se projekt dovrši, Sinj dobiti novu školu, jednosmjensku nastavu i bolje uvjete za obrazovanje budućih generacija te ističu da sada očekuju početak radova i polaganje kamena temeljca.