Thompson najavio veliki koncert u Dalmaciji: Nastupa uoči Dana pobjede

Marko Perković Thompson najavio je novi veliki koncert koji će se održati 4. kolovoza 2026. godine na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Vijest je objavio na svojim društvenim mrežama, istaknuvši kako će se koncert održati u danima obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

"Dragi prijatelji, najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku", poručio je Thompson.

Objavljeno je i kako prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u 12 sati putem sustava Entrio te na njihovim prodajnim mjestima.

Na kraju objave Thompson je svojim obožavateljima uputio i kratku poruku: "Čuvajmo jedni druge!"