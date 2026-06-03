Teška nesreća na Biokovu: HGSS više od dva sata nosio spašavao planinara

Pripadnici HGSS Stanice Makarska danas su intervenirali na području Biokova iznad Velikog Brda, u blizini jame Krjava, nakon dojave o teško ozlijeđenom stranom državljaninu koji je tijekom planinarenja zadobio otvoreni prijelom potkoljenice uz obilno krvarenje i veliki gubitak krvi.

Dojava je zaprimljena putem Županijskog centra 112 u 9:40 sati, a prvi spašavatelji na teren su krenuli već dvadeset minuta kasnije. Nakon zahtjevnog pristupa kroz teško prohodan planinski teren, do unesrećenog su stigli u 11:40 sati.

Po dolasku su odmah započeli s pružanjem pomoći. Ozljeda je sanirana, krvarenje zaustavljeno, a unesrećeni stabiliziran za daljnji transport. Zbog težine ozljede i značajnog gubitka krvi spašavatelji su procijenili da bi helikopterski prijevoz bio najbrže i najsigurnije rješenje.

No, kako helikopterska potpora u tom trenutku nije bila dostupna, u 12:50 sati započeo je zahtjevan transport ozlijeđenog preko planinskog terena. Nakon više od dva sata nošenja unesrećenog po nepristupačnom području, u 15 sati predan je djelatnicima hitne medicinske pomoći.

Akcija spašavanja završena je u 16 sati povratkom svih spašavatelja u stanicu.

U intervenciji je sudjelovalo 15 pripadnika HGSS Stanice Makarska s četiri terenska vozila.

Iz HGSS-a ističu kako ova akcija još jednom pokazuje koliko je važna dostupnost helikopterske potpore u hitnim situacijama na nepristupačnim planinskim područjima.

– Kada se radi o teškim ozljedama, velikom gubitku krvi ili drugim životno ugrožavajućim stanjima, vrijeme je jedan od ključnih čimbenika koji izravno utječe na ishod liječenja i oporavak unesrećenih osoba – poručili su.

Dodaju kako je potrebno nastaviti raditi na unaprjeđenju sustava hitnog zračnog medicinskog prijevoza i njegove dostupnosti u Hrvatskoj kako bi građani i brojni posjetitelji naših planina mogli dobiti najbržu moguću pomoć kada im je najpotrebnija.