Dalmatinski veterani stigli na kraj slavnog Camina: Završilo hodočašće dugo 22 dana

Dvojica članova Udruge veterana 4. gardijske brigade uspješno su završila jedno od najpoznatijih hodočašća na svijetu. Nakon 22 dana pješačenja francuskom rutom Camino Frances, Krunoslav i Petar stigli su do katedrale svetog Jakova u Santiago de Composteli.

Vijest o njihovom uspjehu objavila je Udruga veterana 4. gardijske brigade DNŽ, koja je svojim članovima uputila čestitke povodom završetka zahtjevnog putovanja.

Camino Frances najpoznatija je ruta hodočasničkog puta Camino de Santiago, a svake godine njome prolaze deseci tisuća ljudi iz cijelog svijeta. Put vodi kroz sjever Španjolske, a završava upravo u Santiago de Composteli, gradu u kojem se nalazi katedrala svetog Jakova, jedno od najvažnijih kršćanskih hodočasničkih odredišta.

Za uspješan završetak puta potrebno je prijeći stotine kilometara, a osim fizičke izdržljivosti Camino od sudionika traži i veliku mentalnu snagu, upornost i disciplinu.

Krunoslav i Petar svoj su cilj ostvarili nakon 22 dana pješačenja te stigli do konačnog odredišta, gdje su obilježili završetak svog hodočasničkog puta.