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Dalmatinski veterani stigli na kraj slavnog Camina: Završilo hodočašće dugo 22 dana

Krunoslav i Petar svoj su cilj ostvarili nakon 22 dana pješačenja te stigli do konačnog odredišta, gdje su obilježili završetak svog hodočasničkog puta

Dvojica članova Udruge veterana 4. gardijske brigade uspješno su završila jedno od najpoznatijih hodočašća na svijetu. Nakon 22 dana pješačenja francuskom rutom Camino Frances, Krunoslav i Petar stigli su do katedrale svetog Jakova u Santiago de Composteli.

Vijest o njihovom uspjehu objavila je Udruga veterana 4. gardijske brigade DNŽ, koja je svojim članovima uputila čestitke povodom završetka zahtjevnog putovanja.

Camino Frances najpoznatija je ruta hodočasničkog puta Camino de Santiago, a svake godine njome prolaze deseci tisuća ljudi iz cijelog svijeta. Put vodi kroz sjever Španjolske, a završava upravo u Santiago de Composteli, gradu u kojem se nalazi katedrala svetog Jakova, jedno od najvažnijih kršćanskih hodočasničkih odredišta.

Za uspješan završetak puta potrebno je prijeći stotine kilometara, a osim fizičke izdržljivosti Camino od sudionika traži i veliku mentalnu snagu, upornost i disciplinu.

Krunoslav i Petar svoj su cilj ostvarili nakon 22 dana pješačenja te stigli do konačnog odredišta, gdje su obilježili završetak svog hodočasničkog puta.

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