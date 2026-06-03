Jesu li apartmani ipak pojeftinili? Glavina kaže da se popusti već vide na tržištu

Predstavnici udruge Glas poduzetnika (UGP), inicijative Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) te obrtnici-paušalisti poručili su u srijedu kako su prikupili 30 tisuća potpisa na peticiju "Ne novim nametima" te pozvali Vladu da odustane od novih davanja. U protivnom, najavili su mogućnost prosvjeda.

Povod nezadovoljstvu je povećanje minimalnog iznosa paušalnog poreza za privatne iznajmljivače koje je predviđeno u sklopu aktualnog Vladinog paketa mjera. Tako će u najrazvijenijim turističkim sredinama minimalni godišnji paušal po krevetu porasti sa 100 na 150 eura, dok će u drugoj skupini turistički razvijenih područja donja granica rasti sa 70 na 100 eura.

Ministar turizma Tonči Glavina poručio je za RTL da Vlada neće odustati od povećanja paušala, ali da je spremna razgovarati sa strukovnim udruženjima i predstavnicima iznajmljivača.

Govoreći o najavljenim prosvjedima, Glavina je ocijenio kako su oni "u potpunosti neutemeljeni".

"Mjere koje Vlada predlaže stupaju na snagu tek 1. siječnja sljedeće godine. Povećanje paušala odnosi se isključivo na najrazvijenije turističke regije, gradove i općine", rekao je ministar.

Naglasio je kako se za čak 461 grad i općinu neće promijeniti ništa, dok se ni za dio najrazvijenijih sredina također ne očekuju promjene.

"Profit mora imati mjeru"

Glavina smatra da su mjere dio šire politike usmjerene prema ublažavanju posljedica inflacije i pomoći najugroženijim skupinama građana.

"U vremenima krize potrebno je više solidarnosti. Profit mora imati mjeru. Ove mjere, između ostalog, imaju cilj pomoći najranjivijima, a najveći dobitnici bit će umirovljenici", poručio je.

Podsjetio je i da prihodi od paušalnih poreza ostaju gradovima i općinama, dok država određuje samo zakonski minimum i maksimum.

"Zaustavili smo apartmanizaciju"

Ministar je odbacio tvrdnje dijela iznajmljivača da država pogoduje velikim hotelskim sustavima na štetu privatnog smještaja.

"To može reći netko tko je potpuno neupućen u hrvatski turistički proizvod i strukturu naše smještajne ponude", rekao je Glavina.

Ustvrdio je kako su dosadašnje mjere dale rezultate te da privatni iznajmljivači danas ostvaruju bolju popunjenost nego prethodnih godina.

"Zaustavili smo apartmanizaciju hrvatske obale i stvaramo preduvjete za cjelogodišnji turizam", rekao je.

"Mnogi su već snizili cijene"

Govoreći o ovogodišnjoj turističkoj sezoni, Glavina je ustvrdio da su brojni pružatelji smještaja već korigirali cijene.

"Želim se zahvaliti pružateljima usluga u smještaju, privatnim iznajmljivačima, hotelijerima i kampovima jer je vidljivo da su mnogi reagirali i snizili cijene smještaja", kazao je.

Dodao je kako se na tržištu već mogu pronaći brojne akcijske ponude za srpanj i kolovoz te pozvao i druge dionike turističkog sektora da slijede taj primjer.

Na pitanje je li hrvatski Jadran postao preskup, ministar je odgovorio kako će konačan odgovor dati rezultati turističke sezone.

"Vjerujem da uz adekvatne akcije možemo ostvariti dobru i kvalitetnu turističku godinu", zaključio je.