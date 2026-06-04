Šok za Crnogorce, navodno im Srbija zatvorila granicu: Uvedene pojačane kontrole nakon jučerašnjeg protjerivanja

Građani Crne Gore navodno imaju problema pri ulasku u Srbiju, nakon što je s tivatskog aerodroma protjerano više od 80 srpskih državljana zbog, kako je navedeno, ugrožavanja nacionalne sigurnosti.

Kako pišu podgoričke Vijesti, pozivajući se na više izvora iz sigurnosnog sektora, od 19:30 sati nijedan crnogorski državljanin navodno nije prešao u Srbiju na graničnim prijelazima Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Prema istim informacijama, srpska policija navodno provodi pojačane mjere isključivo prema crnogorskim državljanima. Jedan od sugovornika Vijesti tvrdi da je crnogorskim službama s druge strane poručeno da je riječ o “privremenoj mjeri koja će kratko trajati”.

“Naša policija provodi pojačane kontrole i ulaz je, uobičajeno, dozvoljen svima koji nemaju sigurnosne smetnje. Međutim, s druge strane je od 19:30 pojačano prisustvo srpske policije i provode se pojačane mjere isključivo prema crnogorskim državljanima. Maltene je na snazi zabrana”, rekao je jedan od izvora podgoričkog lista.

Iz crnogorske policije neslužbeno je rečeno da je promet prema Srbiji otežan zbog detaljnih kontrola koje provodi srbijanska granična policija.

Crnogorskim državljanima preporučeno je da stanje na graničnim prijelazima prate u realnom vremenu putem kamera nadležnih službi, a službene informacije zatraže od MUP-a Srbije.

Informaciju su prenijeli i pojedini hrvatski mediji, navodeći da je riječ o privremenoj mjeri Srbije nakon događaja u Tivtu.