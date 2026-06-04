Ovo su najgore ljetne navike koje nam mogu sve pokvariti

Ljeto je mnogima najdraže doba godine, vrijeme odmora, kupanja, putovanja i dužih boravaka na otvorenom. Ipak, upravo tijekom ljetnih mjeseci mnogi nesvjesno ponavljaju navike koje mogu ozbiljno narušiti zdravlje, raspoloženje i kvalitetu odmora. Visoke temperature, jako sunce i promijenjen dnevni ritam zahtijevaju više opreza nego što se na prvi pogled čini.

Premalo vode, a previše kave i alkohola

Jedna od najčešćih pogrešaka tijekom ljeta je nedovoljan unos tekućine. Mnogi žeđ pokušavaju utažiti kavom, gaziranim pićima ili alkoholom, no takvi napici ne mogu zamijeniti vodu. Tijekom vrućih dana tijelo pojačano gubi tekućinu znojenjem, zbog čega se mogu javiti umor, glavobolja, vrtoglavica i pad koncentracije.

Poseban problem predstavlja konzumacija alkohola na suncu. Iako se hladno pivo ili koktel mnogima čine kao idealno ljetno osvježenje, alkohol može dodatno potaknuti dehidraciju i smanjiti sposobnost procjene, osobito tijekom boravka na plaži ili vožnje. Unatoč brojnim upozorenjima, mnogi se i dalje izlažu suncu upravo u razdoblju kada je ono najjače. Boravak na plaži od kasnog jutra do poslijepodneva, bez hlada i zaštite, jedna je od najrizičnijih ljetnih navika.

Opekline od sunca nisu samo kratkotrajna neugodnost. One mogu ostaviti dugoročne posljedice na koži, ubrzati njezino starenje i povećati rizik od ozbiljnijih zdravstvenih problema. Zaštitna krema, šešir, sunčane naočale i boravak u hladu trebali bi biti osnovni dio ljetne svakodnevice, a ne nešto čega se sjetimo tek nakon što koža pocrveni.

Preskakanje obroka i teška hrana na vrućini

Tijekom ljetnih mjeseci mnogi mijenjaju prehrambene navike. Zbog vrućine se često preskaču obroci, a zatim se navečer jede previše i preteško. Takav ritam može opteretiti probavu, izazvati umor i narušiti san. Ljeti se preporučuju laganiji obroci, više voća i povrća te redovit unos hrane u manjim količinama. Teška, masna i jako začinjena hrana može dodatno opteretiti organizam, osobito kada su temperature visoke.

Spavanje uz klimu bez kontrole

Klima-uređaji mnogima su spas tijekom toplinskih valova, no njihova nepravilna upotreba može stvoriti probleme. Spavanje uz prenisku temperaturu, izravan udar hladnog zraka ili velika razlika između vanjske i unutarnje temperature mogu dovesti do ukočenosti, iritacije grla, prehlade i općeg osjećaja iscrpljenosti.

Stručnjaci često upozoravaju da rashlađivanje prostora treba biti umjereno. Cilj nije stvoriti zimsku atmosferu usred ljeta, već ugodnu i sigurnu temperaturu za boravak. Ljetne vrućine posebno teško podnose djeca, starije osobe, kronični bolesnici i kućni ljubimci. Jedna od najopasnijih navika je ostavljanje djece ili životinja u automobilu, čak i na nekoliko minuta. Temperatura u vozilu može porasti iznimno brzo, a posljedice mogu biti tragične.

Također, starijim osobama treba češće ponuditi vodu, pomoći im u rashlađivanju prostora i izbjegavati nepotrebne izlaske u najtoplijem dijelu dana.

Manjak opreza tijekom kupanja

Ljeto je nezamislivo bez mora, rijeka, jezera i bazena, ali i tu se često ponavljaju opasne navike. Skakanje u nepoznatu vodu, kupanje odmah nakon obilnog obroka, ulazak u more pod utjecajem alkohola ili precjenjivanje vlastitih plivačkih sposobnosti mogu završiti ozbiljnim ozljedama. Poseban oprez potreban je kod djece, koja nikada ne bi smjela biti bez nadzora u blizini vode, čak ni kada se čini da je situacija potpuno sigurna.

Ljeto bi trebalo biti vrijeme odmora, opuštanja i uživanja, ali bez osnovnog opreza lako se može pretvoriti u razdoblje zdravstvenih problema i neugodnosti.