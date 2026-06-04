Dalmacija na Tijelovo ima poseban običaj: Zašto vjernici izlaze na ulice?

Katolici diljem Dalmacije tradicionalno slave Tijelovo, svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove, jednim od najprepoznatljivijih oblika javnog izražavanja vjere – svečanim procesijama ulicama gradova i mjesta.

Riječ je o blagdanu koji u Katoličkoj crkvi ima posebno značenje jer se njime slavi Euharistija, odnosno vjera u stvarnu Kristovu prisutnost pod prilikama kruha i vina. Zbog toga se na Tijelovo u mnogim župama nakon mise iznosi Presveti Oltarski Sakrament, a vjernici ga u procesiji prate molitvom i pjesmom.

Za razliku od brojnih crkvenih blagdana koji se uglavnom obilježavaju misnim slavljima, Tijelovo se u mnogim dalmatinskim sredinama tradicionalno slavi i izvan crkvenih zidova. Procesije prolaze trgovima, rivama, kamenim ulicama, starim gradskim jezgrama i središtima mjesta.

Na taj način blagdan dobiva snažnu javnu dimenziju. Vjernici ne ostaju samo u crkvi, nego svoju vjeru izražavaju i u prostoru svakodnevnog života.

Split: Tijelovo u srcu grada

U Splitu se Tijelovo obično povezuje s katedralom sv. Dujma i prostorom Peristila. Svečana misa i tijelovska procesija u središtu grada imaju poseban ambijent jer se odvijaju u povijesnoj jezgri Dioklecijanove palače.

U procesiji tradicionalno sudjeluju svećenici, redovnici, ministranti, vjernici i djeca, a osobitu simboliku ima molitva i blagoslov grada.

Zadar: Središnje slavlje uz katedralu sv. Stošije

U Zadru se Tijelovo tradicionalno slavi u katedrali sv. Stošije, jednom od najvažnijih crkvenih središta u Dalmaciji. Uz svečano misno slavlje, naglasak je obično na euharistijskom klanjanju, molitvi i zajedništvu vjernika.

Zadarska proslava Tijelova ima dugu crkvenu tradiciju, a procesija je za mnoge vjernike znak zahvalnosti i javnog svjedočenja vjere.

Šibenik: Procesija kroz kamenu gradsku jezgru

U Šibeniku se Tijelovo obično slavi u katedrali sv. Jakova, jednom od najpoznatijih sakralnih prostora u Hrvatskoj. Nakon mise se tradicionalno organizira tijelovska procesija kroz gradsku jezgru.

Kamene ulice, trgovi i katedrala daju šibenskoj proslavi poseban ugođaj, zbog čega Tijelovo u tom gradu nije samo vjerski događaj, nego i dio lokalne tradicije.

Dubrovnik: Svečanost u Gradu

U Dubrovniku se Tijelovo tradicionalno obilježava u povijesnoj jezgri, uz misna slavlja i procesije kroz Grad. Posebno je dojmljiv prolazak procesije dubrovačkim ulicama, u prostoru snažno obilježenom crkvenom i kulturnom baštinom.

Osim središta grada, Tijelovo se obično slavi i u dubrovačkim župama, gdje vjernici sudjeluju u misama, procesijama i blagoslovima s Presvetim Sakramentom.

Imotski: Prvopričesnici i latice cvijeća

U Imotskom se Tijelovo tradicionalno slavi misama i procesijom. Posebno mjesto u proslavi često imaju prvopričesnici, koji u procesiji nose ili posipaju latice cvijeća.

Taj običaj posebno je prepoznatljiv u manjim sredinama, gdje u tijelovskoj procesiji sudjeluju cijele obitelji, djeca, ministranti, crkveni zborovi i vjernici svih generacija.

Slavi se i u manjim mjestima, župama i na otocima

Iako su najpoznatije procesije u većim gradovima poput Splita, Zadra, Šibenika i Dubrovnika, Tijelovo se tradicionalno obilježava i u brojnim manjim dalmatinskim mjestima, župama, zaleđu i na otocima.

U nekim mjestima procesija ide oko crkve, u drugima kroz središte mjesta, a ponegdje se zaustavlja na više postaja na kojima se moli i podjeljuje blagoslov. Upravo ta lokalna raznolikost čini Tijelovo jednim od najprepoznatljivijih katoličkih blagdana u Dalmaciji.

Zašto katolici na Tijelovo izlaze na ulice?

Tijelovska procesija za katolike nije samo običaj ni folklor. Ona je javno svjedočenje vjere u Euharistiju. Vjernici vjeruju da je Krist stvarno prisutan u posvećenoj hostiji, zbog čega se Presveti Sakrament na ovaj blagdan svečano iznosi iz crkve.

Procesija tako postaje molitva za grad, mjesto, obitelji, djecu, bolesne, more, polja i svakodnevni život. Zato Tijelovo u Dalmaciji i danas ima snažnu simboliku: spaja vjeru, tradiciju, zajedništvo i lokalni identitet.