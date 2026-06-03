U Splitu je prometni kaos: Pogledajte koliko košta Uber od Malla do Cityja

Obilna kiša koja je danas pogodila Split izazvala je prometni kolaps u brojnim dijelovima grada, a posljedice nisu osjetili samo vozači zaglavljeni u kolonama nego i građani koji su pokušali pronaći alternativni prijevoz.

Da je stanje na cestama ozbiljno, pokazuje i primjer cijena prijevoza putem Ubera. Za relaciju od Mall of Splita do City Centera one Split, udaljenu svega nekoliko kilometara, aplikacija je u poslijepodnevnim satima nudila vožnje po cijenama od gotovo 20 eura.

Prema snimci zaslona koju nam je poslao čitatelj, najjeftinija opcija UberX iznosila je 19,94 eura, dok je cijena vožnje u kategoriji Comfort dosezala 21,76 eura. Procijenjeno vrijeme putovanja bilo je između 10 i 12 minuta.

Velike gužve tijekom dana stvarale su se na brojnim gradskim prometnicama, a dodatne probleme uzrokovale su poplavljene ceste i otežano prometovanje na više lokacija. Mnogi građani prijavljivali su duža čekanja u kolonama, dok su pojedini vozači za kratke gradske relacije trebali znatno više vremena nego inače.

Zbog povećane potražnje i usporenog prometa porasle su i cijene prijevoza putem aplikacija, pa su se pojedine kratke vožnje naplaćivale višestruko više od uobičajenih iznosa.

Današnja kiša još je jednom pokazala koliko je splitski promet osjetljiv na veće oborine te kako se već nakon nekoliko sati lošeg vremena grad suočava sa zastojima na glavnim prometnim pravcima.