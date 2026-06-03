U Banovini se sprema duga sjednica: Na stolu proračun, vrtići, sport i gradska imovina

Pred splitskim gradskim vijećnicima nalazi se iznimno sadržajna 13. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Na dnevnom redu je, prema dostavljenom materijalu, čak 47 točaka, a rasprava bi mogla potrajati s obzirom na širinu tema koje će se otvoriti.

Sjednica počinje uobičajenim procedurama, odnosno usvajanjem zapisnika s prethodne, 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita, nakon čega slijede vijećnička pitanja i odgovori. Među uvodnim točkama nalaze se i odgovori na vijećnička pitanja s 10. i 12. sjednice, što bi moglo otvoriti prostor za političku raspravu već na samom početku.

Jedna od važnijih točaka bit će i izvješće o radu gradonačelnika Tomislava Šute za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine. Riječ je o politički važnom dokumentu jer se kroz njega otvara pitanje realiziranih poteza gradske vlasti, prioriteta administracije i smjera kojim Grad Split ide u drugoj polovici prošle godine. Velik dio sjednice bit će posvećen financijama i izvršenju gradskih programa. Pred vijećnicima će se naći prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2025. godinu, a izvjestiteljica je Olenka Dadić, ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za financije.

Uz to će se raspravljati i o prijedlogu odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Splita za 2025. godinu. Ta je točka osobito važna jer se odnosi na način na koji će se tretirati ostvareni financijski rezultat, odnosno višak ili manjak, te na njegovu daljnju raspodjelu.

Na dnevnom redu su i izvješća o izvršenju programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. O održavanju komunalne infrastrukture izvještavat će Damir Jurač, pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dok će o građenju komunalne infrastrukture govoriti Nikša Maletić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za izgradnju.

Kultura, obrazovanje, sport i socijala pod povećalom

Vijećnici će raspravljati i o nizu programa javnih potreba. Na dnevnom redu su izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i tehničkoj kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, kao i socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti i demografiji.

O programima iz područja kulture, obrazovanja i predškolskog odgoja izvještavat će Mate Omazić, viši savjetnik specijalist za odgoj i obrazovanje. Program javnih potreba u sportu predstavit će Igor Maretić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih, dok će izvješće iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije predstaviti Kruno Jelinović, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju.

Posebno se izdvaja izvješće o programu socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije, koje uključuje i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Time se rasprava neće zadržati samo na prošlogodišnjem izvršenju, nego će otvoriti i pitanje budućih socijalnih i demografskih politika Grada Splita. Značajan dio sjednice bit će posvećen radu gradskih dječjih vrtića. Pred vijećnicima će se naći izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost za 2025. godinu, koje će predstaviti Dajana Ćosić-Šurlin, zamjenica ravnatelja. Slijedi izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez, koje će izložiti ravnateljica Valentina Krstulović.

Raspravljat će se i o radu Dječjeg vrtića Cvit Mediterana, čije izvješće predstavlja ravnateljica Endica Radić Hozo, te o radu Dječjeg vrtića Marjan, o kojem će govoriti ravnateljica Ani Mrnjavac.

No vrtići se neće spominjati samo kroz godišnja izvješća. Na dnevnom redu nalaze se i dvije važne statusne promjene. Predlaže se podjela postojeće javne ustanove Dječji vrtić Radost putem razdvajanja s osnivanjem nove javne ustanove Dječji vrtić Sunce. Također, predlaže se i podjela Dječjeg vrtića Cvit Mediterana, također putem razdvajanja, s osnivanjem nove javne ustanove Dječji vrtić Periska.

Riječ je o točkama koje bi mogle izazvati posebnu pozornost javnosti, s obzirom na to da se odnose na organizaciju predškolskog sustava u gradu, kapacitete vrtića i buduće upravljanje ustanovama koje svakodnevno koriste brojne splitske obitelji.

Kulturne ustanove polažu račune za 2025.

Na sjednici će se raspravljati i o godišnjim izvješćima brojnih gradskih kulturnih ustanova. Pred vijećnike dolazi izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2025. godinu, koje će predstaviti Božo Župić, vršitelj dužnosti intendanta.

Slijede izvješća Gradskog kazališta lutaka Split, koje predstavlja ravnatelj Lucijan Roki, te Gradskog kazališta mladih Split, čije će izvješće izložiti ravnatelj Ivo Perkušić.

Na dnevnom redu su i izvješća Muzeja grada Splita, Etnografskog muzeja Split, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Muzeja Domovinskog rata Split. O radu Muzeja grada Splita govorit će ravnateljica Vesna Bulić Baketić, Etnografskog muzeja ravnateljica Vedrana Premuž Đipalo, Hrvatskog pomorskog muzeja ravnatelj Ljubomir Radić, a Muzeja Domovinskog rata ravnatelj Matej Gabrilo.

Vijećnici će razmatrati i izvješće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, koje će predstaviti ravnateljica Vanesa Kleva, zatim izvješće Galerije umjetnina Split, koje izlaže ravnateljica Jasminka Babić, te izvješće Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split, koje predstavlja ravnateljica Sanja Bašić.

Na dnevnom redu su i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Multimedijalni kulturni centar Split te Gradska knjižnica Marka Marulića Split. Izvješće Zlatnih vrata predstavit će ravnateljica Danijela Ćukušić, izvješće MKC-a vršiteljica dužnosti ravnateljice Stefana Došen, a izvješće Gradske knjižnice Marka Marulića ravnateljica Grozdana Ribičić.

Sport, mladi i gradski objekti

Sportski sektor također će biti zastupljen s nekoliko točaka. Vijećnici će raspravljati o izvješću o radu Splitskog saveza športova za 2025. godinu, koje će predstaviti glavni tajnik Vlatko Škiljo.

Na dnevnom redu je i izvješće Javne ustanove "Športski objekti" Split, koje će predstaviti ravnateljica Miranda Ivanišević-Dvornik.

Pred vijećnicima će se naći i izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2025. godinu. Izvješće će predstaviti predsjednik Savjeta mladih Rino Džanko, a kroz ovu točku očekuje se rasprava o položaju mladih, njihovoj uključenosti u gradske politike i projektima koji su provedeni tijekom prošle godine. Među administrativnim i gospodarskim točkama nalazi se prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Razvojna agencija Split – RaST" d.o.o. Split. Izvjestitelj je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Na sjednici će se raspravljati i o prijedlogu izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Splita za razdoblje od 2024. do 2030. godine. Ovu točku predstavit će Antonija Eremut Erceg, ovlaštena pročelnica Službe za razvoj grada.

Riječ je o temi koja je važna za splitske poduzetnike, obrtnike i sve one koji očekuju jasnije mjere potpore, poticaje i razvojne alate u nadolazećem razdoblju.

Grad se odriče prava prvokupa za više kulturnih dobara

Na dnevnom redu nalaze se i tri prijedloga zaključaka o odricanju od ponude prava prvokupa kulturnih dobara. Riječ je o nekretninama na atraktivnim gradskim lokacijama.

Prva se odnosi na kulturno dobro označeno kao čestica zgrade 3450, Z.U. 4778, K.O. Split, na adresi Ulica kralja Zvonimira 8. Druga se odnosi na nekretninu označenu kao čestica zgrade 2618, poduložak broj 8936, K.O. Split, na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 8. Treća se odnosi na nekretninu označenu kao čestica zgrade 4101/2, Z.U. 9595, K.O. Split, na adresi Trg Mihovila Pavlinovića 6.

Sve tri točke predstavit će Marijana Bronzović, ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Zaštita od požara u tri točke

Poseban blok dnevnog reda odnosi se na zaštitu od požara. Pred vijećnicima će biti prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2026. godinu, prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2026. godini te prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2025. godini. Sve tri točke izložit će Mario Mikas, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Split dobiva Trg sv. Josipa?

Jedna od zanimljivijih točaka dnevnog reda odnosi se na prijedlog odluke o formiranju i imenovanju Trga sv. Josipa. Izvjestiteljica je Lidija Bekavac, predsjednica Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike.

Ako prijedlog dobije podršku vijećnika, Split bi mogao dobiti novi gradski trg pod imenom sv. Josipa. Pred kraj sjednice vijećnici će raspravljati o prijedlogu zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu. Točku će predstaviti Josip Gojak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.

Jedna od posljednjih navedenih točaka odnosi se na prodaju više čestica zemljišta na predjelu Meje u Splitu. Riječ je o česticama zem. 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskim česticama zem. 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve u K.O. Split.

Ovu točku predstavit će Nikša Maletić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Pred vijećnicima dug dan u Banovini

S obzirom na broj i težinu točaka, pred splitskim gradskim vijećnicima je sjednica koja bi mogla biti duga i politički dinamična. Raspravljat će se o gotovo svim ključnim gradskim područjima: proračunu, komunalnoj infrastrukturi, vrtićima, kulturi, sportu, socijali, požarnoj zaštiti, gradskoj imovini i imenovanjima.