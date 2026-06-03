Alen Babić stao u obranu Martinjaka: "Kao da je ubio autobus djece"

Hrvatski boksač Alen Babić javno je stao u obranu Marka Martinjaka nakon incidenta koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu, a zbog kojeg je Martinjak kazneno prijavljen za tešku tjelesnu ozljedu.

Podsjetimo, tijekom utakmice Martinjak je glavom udario nogometaša Tomislava Mrkonjića, koji je nakon udarca pao na teren. Njegova momčad potom je izbačena s turnira, a Martinjak se naknadno ispričao, tvrdeći da je prije incidenta bio provociran.

U videu objavljenom na Instagramu Babić je poručio kako smatra da je reakcija javnosti pretjerana.

– Moramo komentirati situaciju Marka Martinjaka. Što ste vi napravili čovjeku jer je na sportskom natjecanju udario glavom jednog nogometaša? Kao da je ubio cijeli autobus djece. Martinjak je dobar dečko, prošao je pakao života u jednom od najtežih sportova – rekao je Babić.

"Svaki normalan muškarac slomio je nos barem jednom"

Babić je u nastavku umanjivao težinu ozljede koju je zadobio nogometaš, navodeći vlastita iskustva iz boksačke karijere.

– Priča se o unutarnjem krvarenju. O čemu vi pričate? Svaki normalan muškarac slomio je nos barem jednom u životu, a da to ni ne zna. Ja sam lomio nos više od deset puta i imao četiri operacije. Što bih trebao, tražiti odštetu od svih boksača koji su me ozlijedili? – rekao je.

Dodao je kako bi se, prema njegovu mišljenju, ozlijeđeni nogometaš trebao brzo oporaviti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alen "The Savage" Babić (@alenthesavagebabic)

– Neka se javi taj nogometaš i kaže koliko novca želi za svoje duševne boli. Ako i bude morao na operaciju, zarast će za dva tjedna. Pustite Martinjaka, on je kralj – poručio je Babić.

Uhićen i kazneno prijavljen

S druge strane, zagrebačka policija objavila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom kojeg sumnjiči za kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u nedjelju oko 21.30 sati na igralištu u Ulici Hermana Bužana. Osumnjičeni je glavom u glavu udario 32-godišnjeg muškarca, kojem je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv Martinjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku.

Za kazneno djelo teške tjelesne ozljede predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. U međuvremenu je Martinjaku oduzet i pojas prvaka organizacije Arena Golden Fight.