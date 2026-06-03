Država prodaje nekretninu u Splitu: Početna cijena 126.000 eura

Državne nekretnine objavile su drugi ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina K-2/26, kojim se na tržište stavlja ukupno 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Među njima je 18 nekretnina u Zagrebu te jedna u Splitu.

U ponudi su garaže, stanovi i poslovni prostor, a zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti do 3. srpnja 2026. godine do 12 sati.

Poslovni prostor u Splitu za 126.000 eura

Za područje Dalmacije najzanimljiviji dio natječaja odnosi se na Split, gdje se prodaje poslovni prostor u Pojišanskoj ulici 12.

Riječ je o prostoru površine oko 32 četvorna metra, a početna cijena iznosi 126.000 eura.

Nekretnina je dio javnog natječaja kojim Državne nekretnine prodaju imovinu koja, kako navode, ne zadovoljava kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja.

U Zagrebu garaže i manji stanovi

Najveći dio natječaja odnosi se na Zagreb. U prodaji je šest garaža u naselju Siget, u Aleji pomoraca BB, površine od oko 11 do 13 četvornih metara. Početne cijene garaža kreću se od 17.800 do 21.000 eura.

Osim garaža, na natječaju je i niz manjih stanova na različitim zagrebačkim lokacijama. Među njima su stan u prizemlju dvorišne zgrade u Dalmatinskoj ulici 8, površine oko 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 105.000 eura, te jednosobni stan u Prilazu Gjure Deželića 31, površine oko 25 četvornih metara, s početnom cijenom od 94.800 eura.

U ponudi su i dvije manje stambene jedinice u Ulici Otona Kučere 13, površina 16,72 i 17,72 četvorna metra, s početnim cijenama od 28.800 i 30.500 eura. Na prodaju su i stanovi u Maksimirskoj cesti, među kojima se izdvaja stan na kućnom broju 79A, površine 30,41 četvorni metar, s početnom cijenom od 51.100 eura.

Nekretnine traže ulaganja

Kupcima koji traže nekretnine u širem centru Zagreba zanimljivi bi mogli biti stanovi u potkrovlju u Medvedgradskoj ulici 24, površine 18,27 i 20,42 četvorna metra, s početnim cijenama od 62.700 i 68.500 eura. U ponudi su i manji stanovi u Vojnovićevoj 7, po početnim cijenama od 61.100 i 67.200 eura.

Iz Državnih nekretnina ističu da su nekretnine različitih površina, namjena i stupnja uređenosti te da zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Početne cijene, navode, odgovaraju tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci.

Ponude do 3. srpnja

Zainteresirani građani nekretnine mogu razgledati prema unaprijed utvrđenim terminima. Detaljni podaci o svakoj nekretnini, uključujući fotografije, početne cijene, uvjete natječaja i termine pregleda, dostupni su u javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.

Ponude za kupnju dostavljaju se u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Državnih nekretnina, Frana Vrbanića 50, Zagreb, najkasnije do 3. srpnja 2026. u 12 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati.