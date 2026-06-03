Drama u Makarskoj: Kiša pobijedila, Dubrovkinje ispale, četiri tenisačice sutra brane boje Hrvatske

Iako je za srijedu bila najavljena kiša, organizatori WTA Makarska Opena i tenisačice ipak su se nadali da bi Biokovo moglo zaustaviti oblake. Mečevi su u Makarskoj, unatoč prognozi, počeli po rasporedu u 11 sati.

No, dan nije dobro krenuo za hrvatske predstavnice. Prva je na teren izašla Lucija Ćirić Bagarić, koja je nakon nešto više od sat i pol borbe na centralnom terenu u Tenis centru Makarska poražena od Barbore Palicove. Bilo je tu i nervoze, pa i bacanja reketa, a na kraju je Čehinja slavila sa 6:2, 6:4, čime je Hrvatska ostala bez još jedne igračice u turniru, nakon jučerašnjeg poraza Ane Konjuh.

Nakon nje na centralni teren izašla je najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Marčinko. No, tek što je Šveđanka Caijsa Hennemann nakon izjednačenja u prvom gemu uzela poen za prednost, nebo nad Makarskom se otvorilo i meč je prekinut zbog kiše.

Prije proloma oblaka završen je još jedan meč. Španjolka Andrea Lázaro García pobijedila je Čehinju Lauru Samson rezultatom 6:4, 6:1.

Kako se vrijeme nije smirivalo, organizatori su ubrzo odlučili otkazati sve preostale mečeve. Sutra se sportski program nastavlja od 11 sati, a na centralnom terenu od naših tenisačica prva starta Petra Marčinko.

„Kome smeta kiša, super nam je, družimo se izvan terena, dobro nam dođe malo odmora, a Makarska je lijepa i po jugu“, komentirala je hrvatska tenisačica Tena Lukas koju sutra čeka meč protiv Latvijke Darje Semenistaje.

I Petri Marčinko nakon prekinutog meča snage je odmjerila u stolnom nogometu u službenom hotelu turnira Places Dalmatia by Valamar s trenerom Marinom Jakićem i pomoćnikom izbornika Izudinom Žunićem.