TEŠKE OPTUŽBE U SPLITSKOJ ŠKOLI Propituje se diploma ravnatelja, on tvrdi: "Inspekcija nije pronašla nepravilnosti"

Tvrdnje građanske inicijative i udruge roditelja o navodnom neispunjavanju uvjeta za obnašanje dužnosti ravnatelja Osnovne škole Pojišan posljednjih su dana izazvale zabrinutost među dijelom roditelja učenika te škole. Naime, u javnosti su se pojavili navodi da ravnatelj Boris Poljak navodno ne posjeduje odgovarajuću diplomu potrebnu za obnašanje dužnosti, kao i tvrdnje da bi svjedodžbe koje potpisuje mogle biti pravno upitne.

Iz građanske inicijative tvrde kako posjeduje dokumentaciju koja dovodi u pitanje stručne kvalifikacije aktualnog ravnatelja. Istovremeno navode da je imenovana nova ravnateljica koja bi dužnost trebala preuzeti od početka nove školske godine te da se protiv Poljaka navodno vodi postupak razrješenja.

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Zbog ozbiljnosti optužbi zatražili smo očitovanje ravnatelja Borisa Poljaka.

U svom odgovoru Poljak navodi kako su optužbe neutemeljene te ih naziva neistinitima i klevetničkima.

„Žalosno je da nakon 38 godina staža provedenih u prosvjeti, te nakon što sam u više navrata biran za ravnatelja škole, moram odgovarati na ovakve optužbe. Sva dokumentacija potrebna za ravnatelja škole dostavlja se Ministarstvu na provjeru, a nakon provedene provjere donosi se odluka o imenovanju“, istaknuo je.

Posebno se osvrnuo na tvrdnje da ne posjeduje potrebnu stručnu spremu.

„Posjedujem svu zakonom propisanu dokumentaciju za obavljanje ove dužnosti. Sva potrebna stručna i akademska zvanja stečena su u skladu s tada važećim propisima. Originalni dokumenti i vjerodostojne potvrde ustupljeni su na uvid prosvjetnoj inspekciji i nadležnim tijelima“, naveo je Poljak.

Inspekcija nije utvrdila nepravilnosti

Dodao je kako je škola javno objavila diplomu i potvrdu o njezinoj vjerodostojnosti te da je prosvjetna inspekcija nedavno završila nadzor.

„U petak, 29. svibnja 2026. godine, prosvjetna inspekcija završila je nadzor i utvrdila da nema nikakvih nepravilnosti“, tvrdi ravnatelj.

Odbacuje i navode da je njegova diploma sporna.

„Diploma o stečenoj stručnoj spremi sedmog stupnja pravovaljano je izdana od strane Kineziološkog fakulteta u Splitu. Matične knjige i službene evidencije te ustanove jasno potvrđuju status i akademsko zvanje profesora fizičke kulture“, poručio je.

Posebno je reagirao na tvrdnje da bi svjedodžbe koje potpisuje mogle biti nevažeće.

„Imenovan sam legitimnom odlukom Školskog odbora sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju. Svi potpisani dokumenti, svjedodžbe i akti škole u potpunosti su važeći. Plasiranje suprotnih tvrdnji predstavlja namjerno širenje neistina među roditeljima i učenicima“, rekao je.

Najavljeni pravni koraci zbog optužbi

Govoreći o navodima da se protiv njega vodi postupak razrješenja, Poljak tvrdi da takve informacije nemaju uporište.

„Grad Split kao osnivač posjeduje svu dokumentaciju koju je u obvezi imati. Navodi o izvanrednim razrješenjima ili inspekcijskim pritiscima nemaju uporište u stvarnosti. Odlazak u mirovinu odvijat će se redovitom procedurom, prema stečenim uvjetima za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu“, zaključio je.

Ravnatelj je također najavio pravne korake protiv osoba za koje smatra da šire neistinite informacije o njegovim kvalifikacijama i radu.

S obzirom na suprotstavljene tvrdnje, konačan odgovor na pitanja koja su otvorena u javnosti dat će eventualni službeni nalazi nadležnih institucija i tijela koja su ovlaštena za utvrđivanje zakonitosti postupanja u sustavu obrazovanja.