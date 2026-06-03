Priče koje čuvaju dušu Dalmacije: Dodijeljena priznanja za 44 nova turistička proizvoda temeljena na baštini

U Hrvatskom domu Split održana je svečana akademija projekta Dalmacija storytelling destinacija (DSD), tijekom koje su dodijeljena priznanja za 44 nova turistička proizvoda koji na autentičan način interpretiraju i promoviraju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Dalmacije.

Događaj je okupio predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, turističkih zajednica, kulturnih institucija, turističke vodiče, umjetnike, poduzetnike i brojne zaljubljenike u baštinu koji kroz storytelling pristup nastoje očuvati i približiti lokalne priče novim generacijama i posjetiteljima.

Program je otvoren obraćanjem zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelje i voditeljice projekta Renate Tešije, dok je završnu riječ imao župan Blaženko Boban. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost razvoja turizma koji se temelji na autentičnosti, lokalnom identitetu i kulturnoj baštini te sve veća uloga storytellinga u stvaranju kvalitetnih turističkih sadržaja.

Tijekom večeri naglašena je važnost razvoja cjelogodišnjeg turizma i ponude koja gostima pruža istinski doživljaj prostora, ljudi i tradicije. Upravo su male lokalne priče, koje se prenose generacijama, ono što suvremeni putnici sve više traže.

Središnji dio programa bila je dodjela priznanja interpretatorima baštine, turističkim vodičima, kulturnim ustanovama, umjetnicima, udrugama i kreatorima turističkih sadržaja koji kroz svoje projekte predstavljaju dalmatinsku povijest, običaje, gastronomiju i identitet. Dodijeljeno je i 17 zahvalnica sudionicima koji imaju objavljene ture na internetskoj platformi projekta te su svojim radom pridonijeli njegovu razvoju.

Posebno emotivan trenutak večeri bio je zajednički izlazak svih dobitnika na pozornicu, simbol zajedništva ljudi koji svojim radom čuvaju identitet Dalmacije i prenose ga novim generacijama te gostima iz cijelog svijeta.

Projekt Dalmacija storytelling destinacija razvija se već šest godina te se profilirao kao jedan od vodećih primjera razvoja kulturnog turizma u Hrvatskoj. Nakon prve svečane akademije održane 2023. godine, projekt je nastavio rasti te ostvarivati priznanja na nacionalnoj razini, a tijekom prošle godine dodatno je proširio djelovanje kroz brojne domaće i međunarodne inicijative, stručne skupove i suradnje.

Voditeljica projekta Renata Tešija istaknula je kako su ovogodišnji laureati prepoznati kao pioniri novog pristupa turizmu koji se temelji na autentičnosti, održivosti i kvaliteti života lokalne zajednice, dok njihovi projekti baštinu približavaju posjetiteljima kroz emocije, pripovijedanje i jedinstvena iskustva.

Na platformi projekta danas se nalazi više od 80 komercijalno dostupnih cjelogodišnjih tematskih doživljaja, čime se Splitsko-dalmatinska županija pozicionirala među vodeće hrvatske destinacije u području kulturnog i baštinskog turizma.